2062 من الشباب المواطنين يعملون في «كهرباء ومياه دبي»

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، بأن الكوادر البشرية فيها تضم 2831 من الموظفين الشباب، ممن تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، مشيرة إلى أن عدد الشباب المواطنين من الجنسين في الهيئة يصل إلى 2062 شاباً وشابة، بنسبة تتجاوز 72.8% من إجمالي العاملين الشباب في الهيئة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير: «نعمل وفق التوجيهات الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الاستثمار في عقول وسواعد شباب الإمارات، وإعدادهم وتنمية روح القيادة لديهم، وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة».

وأضاف: «انسجاماً مع الأجندة الوطنية للشباب 2031، ندعم تمكين الكفاءات والمواهب الإماراتية الشابة اقتصادياً، وتطوير مهاراتهم علمياً، وترسيخ هويتهم وطنياً، وتعزيز مساهماتهم مجتمعياً، وتفعيل دورهم لتمثيل بلادهم دولياً، ونوفر كل المقومات التي تمكّنهم من مواكبة التطورات التكنولوجية وامتلاك مهارات المستقبل، لمواصلة تقديم النموذج الإماراتي المشرّف الذي يمكّن الشباب من قيادة العمل المناخي».

وأكد التزام الهيئة بصقل مهارات الشباب، وتشجيعهم على العمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والقطاعات المتقدمة والواعدة.

وتابع الطاير: «لدينا العديد من البرامج المبتكرة التي نقدمها بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية وأكبر الجامعات ومراكز البحوث حول العالم، منها (الباحث)، (شباب الطاقة النظيفة)، (تطوير للتعاون البحثي)، (سفراء الشباب للاستدامة) الذي أطلقناه بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، إضافة إلى (شباب الطاقة النظيفة)، ومسابقة (هاكاثون الطاقة النظيفة)، و(التواصل من أجل الطاقة النظيفة)».