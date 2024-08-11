3.9 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة في يوليو

حقق السوق العقاري في الشارقة تداولات نقدية بلغت 3.9 مليار درهم في مختلف مناطق ومدن الإمارة خلال شهر يوليو من العام الجاري، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 4,146 معاملة، وبلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 13.8 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة، وذلك حسب ما كشف عنه "تقرير حركة التداولات العقارية" الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الإمارة.

وفي التفاصيل، أوضحت إحصائيات التقرير أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر يوليو وصلت إلى 4,146 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1,460 معاملة، بنسبة 35.2% من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 385 معاملة بنسبة 9.3% من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم، بينما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 2,301 معاملة ونسبتها 55.5% من العدد الكلي للمعاملات.

جرت معاملات البيع في 119 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 568 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية إلى 544 معاملة، في حين بلغت معاملات الأبراج المفرزة 348 معاملة.

وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1,304 معاملة، في حين واصلت منطقة مويلح التجارية تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بعدد 352 معاملة، تلتها منطقة تلال بـ 145 معاملة، ثم منطقة روضة القرط بـ 127 معاملة، والخان بـ 89 معاملة.

وأما المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 251 مليون درهم، تلتها تلال بـ 232.9 مليون درهم، ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ 139.4 مليون درهم، ومنطقة حوشي بـ 88.6 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 110 معاملة ، تركزت أغلبها في المدينة القاسمية بـواقع 77 معاملة، والتي كانت أيضاً أعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي الذي بلغ 55.4 مليون درهم.

بينما جرت 26 معاملة بيع في مدينة خورفكان، حيث تصدرت منطقة "حي الحراي الصناعية" بـ 7 معاملات، فيما جاءت منطقة "حي حياوة 4" كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ 3 مليون درهم.

وفي مدينة كلباء، جرت 18 معاملة بيع تصدرتها منطقة "الطريف 5" بـ 6 معاملات، وكانت هي أيضاً أعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي بلغ 3.7 مليون درهم.