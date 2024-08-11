إنجاز 1104 فلل جديدة في دبي خلال 6 أشهر

أظهرت بيانات حديثة أصدرها مركز دبي للإحصاء، أنه تم إنجاز 1104 فلل جديدة في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكشفت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الفلل المنجزة استحوذت على أكثر من 85.6% من إجمالي المباني الجديدة البالغ عددها 1289 مبنى جديداً.

ووفقاً للبيانات، استأثرت الفلل الخاصة بالحصة الكبرى من المباني الجديدة بـ754 مبنى، مستحوذة على 58.5% من الإجمالي، تلتها الفلل الاستثمارية بـ350 مبنى، بنسبة بلغت 27.2% من إجمالي المباني المنجزة.

وأفاد المركز بأنه وفقاً للإحصاءات المستندة إلى بيانات من بلدية دبي، فإن المباني المتعددة الطوابق جاءت في المركز الثالث من حيث عدد الأبنية الجديدة المنجزة خلال النصف الأول من العام الجاري، بـ84 مبنى، بحصة بلغت 6.5% من إجمالي المباني الجديدة، فيما حلت المباني الصناعية رابعاً بـ62 مبنى جديداً بنسبة بلغت 4.8% من الإجمالي، بينما بلغ عدد المباني العامة الجديدة 39 مبنى تشكّل نسبتها 3% من إجمالي المباني المنجزة.

وأشارت بيانات المركز إلى أن الشهر الماضي استحوذ على العدد الأكبر من المباني الجديدة المنجزة بـ314 مبنى، فيما جاء فبراير ويونيو تالياً من حيث العدد الأكبر للمباني الجديدة بـ225 مبنى لكل منهما، في حين كان أبريل الأقل من حيث عدد المباني بـ152 مبنى جديداً.