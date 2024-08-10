«دبي للاستثمار» تسجل 409 ملايين درهم أرباحاً صافية خلال النصف الأول

أعلنت «دبي للاستثمار»، أمس، عن تحقيق أرباح صافية (بعد خصم الضرائب)، بلغت 289.24 مليون درهم عائدة لملاك الشركة، وذلك خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2024، مقارنة بـ266.03 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما حققت صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بقيمة 409.20 ملايين درهم عائدة للملاك، خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ580.48 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الأرباح العائدة لملاك الشركة (بعد خصم الضرائب) بنحو 78% خلال الربع الثاني من العام الجاري، و83% خلال النصف الأول من العام، وذلك في حال استثناء المكاسب غير المتكررة من التقييم العادل للعقارات الاستثمارية.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 21.82 مليار درهم مقارنة بـ21.44 مليار درهم في السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023. كما سجلت حقوق ملاك الشركة 13.34 مليار درهم مقارنة بـ13.46 مليار درهم في السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان: «يسرنا تحقيق نتائج مالية قوية في الربع الثاني من هذا العام، وذلك بفضل العائدات الناتجة عن اعتماد استراتيجيات الأعمال الرائدة والمؤثرة».

وأضاف: «يُعزى النجاح المستمر للمجموعة خلال النتائج المالية الفصلية المتتالية إلى حالة الازدهار التي يشهدها قطاع العقارات حالياً، إضافة إلى الأداء الاستثنائي لمحفظة الاستثمارات المتكاملة»، مشيراً إلى أن «هذا الإنجاز يؤكد التزام الشركة بالعمل على نحو حثيث لدعم الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتنامي الطلب بشكل ملحوظ على العروض الجديدة»

وتابع بن كلبان: «نتوقّع تحقيق تقدم كبير في عمليات بناء المرحلة الأولى من مشروع (دانه بيي) في رأس الخيمة بحلول نهاية عام 2024»، لافتاً إلى «(دبي للاستثمار) أطلقت مشروع (فيوليت تاور) خلال الربع الأول من عام 2024، وهو برج سكني جديد في قرية جميرا الدائرية (JVC)، وبدأت ببيع وحداته على الخريطة».

وأكد أن «دبي للاستثمار» تشهد تنامياً ملحوظاً في المشروعات العقارية، ومن ضمنها «دانه بيي» و«فيوليت تاور»، إلى جانب العمل على تطوير مشروع مجمع دبي للاستثمار في أنغولا وتوسيع محفظة صندوق «المال كابيتال ريت» على نحو استراتيجي، ما يؤكد ريادة النهج الديناميكي للشركة، ويعكس التزامها بالتميز مع الحرص على إيجاد المسارات التي تعزز مستويات القيمة للملاك على نحو استثنائي.

• 289.2 مليون درهم صافي أرباح «الشركة» في الربع الثاني.