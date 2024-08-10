أسهم 10 شركات تستحوذ على 54.6% من سيولة الأسواق المحلية

استحوذت أسهم 10 شركات مدرجة في أسواق المال المحلية، على 54.6% من سيولة أسواق المال المحلية بنهاية جلسة أمس.

وبحسب بيانات سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، فإن إجمالي أحجام السيولة المتداولة على أسهم الشركات الـ10 بلغ نحو 731.42 مليون درهم، فيما وصلت أحجام السيولة في أسواق المال المحلية ككل إلى نحو 1.34 مليار درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط سوق دبي، من حيث السيولة بنحو 73.35 مليون درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 32.48 مليون درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بنحو 31.91 مليون درهم، تلاه سهم «سالك» بنحو 17.55 مليون درهم، ثم سهم «دريك أند سكل إنترناشونال» بنحو 12.64 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر نشاط السوق من حيث السيولة، سهم «العالمية القابضة» بنحو 224.95 مليون درهم، تلاه سهم «كيو القابضة» بنحو 134.97 مليار درهم، ثم سهم «ألفا ظبي» بنحو 70.02 مليون درهم، وسهم «الدار العقارية» بنحو 69.25 مليون درهم، وسهم «مجموعة ملتيبلاي» بنحو 64.27 مليون درهم.