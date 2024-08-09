623 مليون درهم صافي أرباح «أدنوك للتوزيع» في الربع الثاني

أعلنت أدنوك للتوزيع، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام، التي أظهرت تحقيق الشركة زيادة في الأرباح، قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15% على أساس سنوي، لتصل إلى 979 مليون درهم، وزيادة في صافي الأرباح بنسبة 12.9% لتصل إلى 623 مليون درهم.

وقالت الشركة، في بيان صحافي، إنه مع استثناء تأثير ضريبة الشركات في الدولة، ارتفع صافي الربح بنسبة 24.5% على أساس سنوي ليصل إلى 687 مليون درهم.

جاء هذا الأداء المالي القوي في الربع الثاني من 2024 نتيجة نمو كميات الوقود المباعة، وتعزيز الحضور الدولي، وارتفاع مساهمة قطاع مبيعات التجزئة لغير الوقود.

وارتفع إجمالي أرباح قطاع مبيعات التجزئة لغير الوقود خلال الربع الثاني من 2024 بنسبة 13.5% على أساس سنوي ليصل إلى 204 ملايين درهم، مدفوعاً بتوسعة أعمال غسيل السيارات بدعم من المبادرات الجديدة مثل تطوير مراكز غسيل السيارات الآلية، إضافة إلى تعزيز عروض متاجر التجزئة وخدمات العناية بالسيارات.

وأسهمت زيادة مكاسب المخزون في تعزيز النمو، إلى جانب التقدم الكبير الذي أحرزته الشركة في ترشيد التكاليف من خلال تحقيق وفرة بقيمة 37 مليون درهم على أساس مماثل في النفقات التشغيلية، خلال النصف الأول من عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، المهندس بدر سعيد اللمكي: «تعكس نتائج الربع الثاني من العام، التي شهدت نمواً قوياً، فعالية استراتيجية الشركة الخمسية، التي تركّز على النمو المحلي، وتعزيز الحضور الدولي للشركة، ومواكبة الأعمال للمستقبل، وكذلك تخصيص رأس المال لتطوير قطاعي التجزئة لغير الوقود والتنقل».

وحقّقت الشركة تدفقات نقدية حرة قوية في الربع الثاني من 2024 بلغت 1.2 مليار درهم، أي ما يعادل سبعة أضعاف الربع الثاني من عام 2023.

وارتفعت التدفقات النقدية في النصف الأول من 2024 بنسبة 46.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار درهم.

وتتوقّع الشركة توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2024 تبلغ 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار)، على المساهمين في شهر أكتوبر المقبل، وذلك وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.