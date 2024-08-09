13.7 مليار درهم إيرادات «ديوا» في النصف الأول

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أمس، نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2024، حيث سجلت إيرادات بقيمة 13.7 مليار درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات)، 6.6 مليارات درهم، والأرباح التشغيلية 3.3 مليارات درهم، وصافي الأرباح بعد الضرائب، 2.6 مليار درهم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تعكس نتائجنا المالية للنصف الأول من هذا العام نمواً قوياً في الإيرادات، وزيادة في الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين»، مشيراً إلى أن الطلب على الكهرباء والمياه في عام 2024، شهد نمواً بنسبة 6.7% و4.3% على التوالي، ما يعكس النمو المستمر في دبي.

وأضاف: «تماشياً مع أهدافنا الاستراتيجية، والتزامنا برؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي بين أفضل المدن في العالم، تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي جاهدة لتكون واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية العاملة على مستوى العالم، وبحلول عام 2030، ستصل قدرتنا الإنتاجية المركبة من الكهرباء إلى نحو 20 غيغاواط، و735 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، وسيكون نحو 5.3 غيغاواط منها من مصادر الطاقة المتجددة، أي أن نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة ستصل إلى 27%».

وتابع: «سنواصل جهودنا للحفاظ على أعلى المعايير الرائدة عالمياً في كفاءة الإنتاج والنقل والتوزيع، وتقديم أفضل الخدمات المتميزة لمتعاملينا، كما نسعى إلى الحفاظ على تميزنا وريادتنا في مسيرة التحول إلى مؤسسة خضراء ومستدامة، ودعم رؤية دبي الطموحة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050».

وارتفعت الإيرادات نصف السنوية الموحدة لهيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 7.3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، لتحقق رقماً قياسياً بقيمة 13.7 مليار درهم في 2024، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، ووصل صافي الأرباح الموحدة للهيئة خلال النصف الأول من العام إلى 2.6 مليار درهم.

وبلغ إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة نحو 25.5 تيراواط ساعة في النصف الأول من 2024، مقارنة مع 23.9 تيراواط ساعة خلال الفترة نفسها من عام 2023، بزيادة قدرها 6.7%.

وبلغ إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة النظيفة 3.3 تيراواط ساعة، لتشكل بذلك الطاقة النظيفة نسبة 12.9% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال عام 2024.

وبنهاية يونيو 2024، بلغ إجمالي عدد حسابات المتعاملين للكهرباء والمياه 1236845 حساباً بزيادة 52134 حساباً أو ما يعادل 4.4% مقارنة بنهاية يونيو 2023.

وبلغ إجمالي إنتاج الهيئة من المياه المحلاة في النصف الأول من عام 2024 نحو 71.3 مليار غالون، ما يمثل زيادة بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وبلغت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة بنهاية النصف الأول من عام 2024، نحو 16.779 غيغاواط منها 2.86 غيغاواط من الطاقة النظيفة.

ولم تتغير القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة، حيث تبلغ 495 مليون غالون يومياً.

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الأولى، ابتداء من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري أبريل وأكتوبر.

وبالنسبة للنصف الأول من عام 2024، حصلت الهيئة على الموافقات اللازمة لتوزيع 3.1 مليارات درهم على المساهمين، وذلك اعتباراً من تاريخ الاستحقاق المحدد في 18 أكتوبر 2024.