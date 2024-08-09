ثاني الزيودي رئيساً لمجلس إدارة «روريكس القابضة»

أعلنت الشركة العالمية القابضة، تعيين الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، في منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«روريكس القابضة»، الشركة العالمية التي تأسست حديثاً، لتسهيل التجارة، وإحداث تغييرات جذرية في مجالات الخدمات المالية والتمويل التجاري والاستشارات وتبادل السلع وقطاعات التأمين التجاري.

وقال الزيودي: «يسرني أن أتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة (روريكس القابضة) للمضي قدماً في تسريع وزيادة حجم التجارة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. ونحن واثقون بإمكانات (روريكس القابضة)، ودورها الفاعل في رسم ملامح مستقبل التجارة الدولية، وتعزيز دور الإمارات في الاقتصاد العالمي».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، سيد بصر شعيب: «سعداء للغاية بقيادة الدكتور ثاني الزيودي الاستثنائية لشركة (روريكس القابضة) التي انطلقت لتوها في مسيرتها لتمكين شركات الأعمال بمختلف أحجامها من تحقيق التطور والازدهار في الأسواق الدولية».