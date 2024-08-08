«فلاي دبي» تدشن رحلاتها إلى «بازل» السويسرية

دشنت «فلاي دبي» رحلاتها المنتظمة إلى مدينة بازل السويسرية، لتصبح أول شركة طيران وطنية من الدولة تشغل رحلات مباشرة من دبي. ويمثل هذا بداية خدمة الناقلة بأربع رحلات أسبوعياً إلى مطار بازل مولوز فرايبورغ الأوروبي من مطار دبي الدولي.

وهبطت الرحلة الافتتاحية في مطار بازل مولوز فرايبورغ الأوروبي، واستُقبلت بتحية رشاشات المياه التقليدية. وكان في مقدمة مستقبلي الرحلة كبار مسؤولي المطار الذين رحبوا بوفد الناقلة الذي ترأسه نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي» جيهون أفندي.

ومع انطلاق رحلات «فلاي دبي» إلى بازل، نمت شبكة الناقلة في أوروبا إلى 29 وجهة، منها بودابست وكاتانيا وكراكوف وميلانو-بيرغامو، وبراغ وسالزبورغ وزغرب.

وقال جيهون أفندي في مؤتمر صحافي: «نحن في (فلاي دبي) ملتزمون بفتح الوجهات غير المخدومة برحلات طيران مباشر، وتعزيز تدفقات حركة التجارة والسياحة، ويسعدنا إضافة بازل إلى شبكتنا في أوروبا. يخدم مطار بازل مولوز فرايبورغ الدولي سويسرا وفرنسا وألمانيا، ما يجعله مركزاً مهماً للسفر والتجارة والسياحة في المنطقة ذات الحدود الثلاثية، التي ستشكل إضافة قيمة لعملائنا من دولة الإمارات وخارجها».

ورحب المدير الإداري لمطار بازل مولوز فرايبورغ الأوروبي، ماتياس سوهر، بوصول رحلة «فلاي دبي» إلى المطار. وقال: «نحن فخورون بأنه مع الرحلات الجوية المباشرة المنتظمة إلى دبي، أصبح الوصول إلى دولة الإمارات أسهل الآن من مطار بازل، ما يلبي الطلب المتزايد على السفر إلى هذه المنطقة، ويعزز رحلات الربط عبر مطارنا ذي الحدود الثلاثية».

ومنذ انطلاقتها عام 2009، تمكنت «فلاي دبي» من بناء شبكة متنامية من الوجهات تضم أكثر من 125 وجهة في 55 دولة في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا الوسطى، والقوقاز وأوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، ما يوفر لمسافريها مزيداً من الخيارات للوصول إلى مراكز الأعمال الرئيسة، إضافة إلى وجهات العطلات الجذابة.

وستشغل «فلاي دبي» رحلاتها بين دبي وبازل عبر طائرات «بوينغ 737 ماكس».

وسيتم تشغيل الرحلات أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والأحد من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي. وستكون الرحلات ضمن رحلات الرمز المشترك مع «طيران الإمارات»، ما يوفر للمسافرين مزيداً من الخيارات في رحلات الربط عبر مركز الطيران الدولي في دبي.