12.3 مليار درهم أرباح «العالمية القابضة» النصفية بنمو 18%

أعلنت الشركة العالمية القابضة عن تحقيق صافي أرباح خلال النصف الأول من عام 2024، بلغ 12.3 مليار درهم، بنمو كبير بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الشركة العالمية القابضة نمواً استثنائياً في الإيرادات التي بلغت 41.7 مليار درهم، محققةً زيادة قدرها 46% على أساس سنوي. وجاء هذا النمو القوي نتيجة للزخم المستدام الذي تشهده القطاعات الأساسية للشركة، والتي تشمل العقارات والإنشاءات، والأعمال البحرية والتجريف، والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى التكنولوجيا، ما يعكس توسع محفظة أصول الشركة المتنامية، وكفاءة استراتيجياتها التشغيلية.

وواصلت الشركة العالمية القابضة تعزيز ميزانيتها العمومية، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 362.9 مليار درهم، مسجلةً زيادة بنسبة 37% مقارنةً بشهر ديسمبر 2023، في إنجاز يعكس التزام الشركة وقدرتها على التكيف في مواجهة تحديات السوق المتغيرة، مع الحفاظ على وتيرة نمو مطردة ومستدامة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، سيد بصر شعيب: «تعكس نتائجنا نصف السنوية التقدم المستمر نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي. إن تجاوزنا لمعدلات نمو السوق في القطاعات الرئيسة، وقوة استثماراتنا الاستراتيجية عبر شركاتنا التابعة، يعزز من ريادتنا في السوق ويؤكد على كفاءة أدائنا وفاعلية استراتيجيتنا. هذا الأداء المتميز يعد دليلاً على التزامنا العميق بالابتكار والتميز في جميع جوانب عملياتنا التشغيلية واستثماراتنا. ومع تطلعنا إلى المستقبل نؤكد على متانة وضعنا المالي ومرونة نهجنا، ما يضمن لنا الاستمرار في تعزيز المرونة وتحقيق النمو المستدام خلال عام 2024 وما بعده».

وشهد النصف الأول من عام 2024 تطورات نوعية في جميع الشركات التابعة، تمثلت في مبادرات استراتيجية وعمليات استحواذ مهمة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتعدين، والزراعة، والأغذية. وقد أسهمت هذه التطورات في تمكين الشركة العالمية القابضة من تحقيق قيمة أكبر للمساهمين، وتعزيز دورها المحوري في دعم أهداف التحول والتنمية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

• إجمالي الأصول ارتفع إلى 362.9 مليار درهم بزيادة بنسبة 37% مقارنة بشهر ديسمبر 2023.