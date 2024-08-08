شراكة بين «مركز دبي المالي» و«ريبل» في «البلوك تشين» والأصول الرقمية

كشفت شركة «ريبل»، المتخصصة في توفير حلول «البلوك تشين» والعملات الرقمية للمؤسسات، عن تعاونها مع «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، بهدف تعزيز الابتكارات في مجال البلوك تشين والأصول الرقمية في دولة الإمارات.

وقالت الشركة في بيان أمس، إن «الشراكة الجديدة تهدف إلى ربط الجيل القادم من المطورين بمركز (إنوفيشن هب)، وهو مجتمع الابتكار الأكبر في المنطقة، ويضم أكثر من 1000 شركة تكنولوجية ناشئة، إضافة إلى شركات متخصصة في مجال الابتكار ومختبرات رقمية وشركات رأس المال الاستثماري وجهات تنظيمية وتعليمية».

وستسهم الشراكة بين «إنوفيشن هب» و«ريبل» بدفع جهود اعتماد تقنية البلوك تشين والعملات الرقمية لدى الشركات الناشئة والشركات سريعة النمو، وكذلك تشجيع اعتماد هذه التقنية لدى المؤسسات الاستراتيجية الكبيرة التقليدية في مختلف حالات الاستخدام.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يأتي تعاوننا مع (ريبل) في إطار حرصنا على دعم مجتمع المطورين لدينا، ويؤكد التزامنا بتعزيز التقدم التكنولوجي»، لافتاً إلى أن هذه الشراكة ستشكل خطوة مهمة في مسيرة مركز دبي المالي العالمي نحو تحقيق المزيد من التميز في مجالات الأعمال والخدمات المالية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي: «يعزز انضمام شركة (ريبل) إلى منظومتنا الابتكارية ضمن مجتمعنا المتنامي من شركات التكنولوجيا المالية والابتكار، وذلك في إطار مواصلة تسريع وتيرة النمو في هذا القطاع الحيوي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ريبل»، براد جارلينجهاوس: «تُعدُّ دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول تقدماً في العالم من حيث الوضوح في اللوائح التنظيمية للشركات المرخصة من أجل توفير خدمات الأصول الرقمية، ما يوفر بيئة داعمة لازدهار الجيل الجديد من الابتكار المالي».