سهم الإمارات دبي الوطني يقفز لأعلى مستوى في تاريخه

لامس سهم الإمارات دبي الوطني المدرج بسوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء مستوى 20 درهماً للمرة الأولى في تاريخه.

وقفزت أسهم «إعمار العقارية»3.28% إلى 8.18 درهم و«دبي الإسلامي» 1.4% إلى 5.83 درهم و«العربية للطيران» 2.4% إلى 2.54 درهم.

وامتد الصعود بسوق أبوظبي للأوراق المالية للجلسة الثانية على التوالي بدعم من الأسهم القيادية مع زخم في عمليات الشراء في ظل وصول الأسعار عند مستويات جاذبة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1% إلى مستوى 9178.32 نقطة.

وارتفعت أسهم «أبوظبي الأول» 2.4% إلى مستوى 12.7 درهم و«العالمية القابضة» 1% إلى 409 درهم و«أدنوك للحفر» 2.3% إلى 4.45 درهم و«ملتيبلاي» 2.3% إلى 2.2 درهم.