إنجاز 90% من مشروع «النبض الشاطئ»

أعلنت شركة دبي الجنوب للعقارات، تقدم الأعمال الإنشائية في مشروع «النبض الشاطئ»، المجمع السكني في المنطقة السكنية بدبي الجنوب، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 90%، فيما من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى، التي تضم 251 وحدة سكنية، بحلول نهاية العام الحالي. ونظراً للإقبال المتزايد على العقارات في دبي الجنوب، لاسيما الشقق، تخطط دبي الجنوب لمشاريع مستقبلية، تشمل وحدات سكنية تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء. وحقق مشروع «النبض الشاطئ» نجاحاً كبيراً منذ إطلاقه، حيث بيعت جميع الوحدات البالغ عددها 788 فيلا وتاون هاوس.