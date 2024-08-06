"نوفاما برايفت" تطلق عملياتها في المنطقة من خلال مركز دبي المالي

أعلن مركز دبي المالي العالمي، اليوم، أن شركة "نوفاما برايفت"، الذراع المتخصص بالخدمات المصرفية ضمن مجموعة "نوفاما"- إحدى أكبر شركات إدارة الثروات المُدرجة والمدعومة مؤسساتيا في الهند، أطلقت عملياتها لتقديم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط من خلال مكتبها في مركز دبي المالي العالمي.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن "نوفاما برايفت"، أحد البنوك الهندية الخاصة القليلة المخولة بتقديم الاستشارات وتوزيع منتجات استثمارية مع امتلاكها ترخيص "سي" من الفئة الثالثة، إضافة لذلك، تتم خدمة العملاء العالميين من أصحاب الثروات الخاصة وذوي الملاءة المالية العالية من قبل مصارف أو مديري أصول خارجية محليين في المنطقة ممن لديهم وصول محدود للمشاركة في فرص السوق الهندية العامة والخاصة، التي تطورت على مدى السنوات القليلة الماضية.

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي “نشكر شركة نوفاما على اختيارنا لنكون مقرهم في المنطقة".

وأضاف "يقدم مركز دبي المالي العالمي فرصا واسعة لعملائنا ضمن قطاع إدارة الثروات والأصول، نظرا لكون دبي تتمتع بأعلى تركيز للثروات مقارنة بباقي المدن في منطقة الشرق الأوسط".