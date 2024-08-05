2.1 مليار درهم صافي أرباح أدنوك للحفر في النصف الأول

أعلنت شركة أدنوك للحفر، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024، حيث حققت الشركة صافي أرباح في النصف الأول يصل إلى 2.1 مليار درهم بنمو 28% على أساس سنوي، وارتفع صافي الربح للربع الثاني بنسبة 29% على أساس سنوي، و7% على التوالي إلى 1.1 مليار درهم، مدفوعا بزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء.

وارتفعت إيرادات الشركة مدفوعة بالتوسع في العمليات في جميع القطاعات، لتصل إلى 3.4 مليارات درهم في الربع الثاني، وأكثر من 6.6 مليارات درهم في النصف الأول، على أساس سنوي، بنسبة 29% و26% على التوالي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، عبدالرحمن عبدالله الصيعري: «التزامنا بنهج الشركة واستراتيجياتها الرامية إلى تعزيز النمو في جميع قطاعاتها، أثمر عن النتائج القياسية التي تحققت في النصف الأول، فنحن في أدنوك للحفر نبني على نجاحاتنا، وما تحقق في النصف الأول يؤكد أننا في المسار الصحيح نحو تحقيق استراتيجياتنا، ودعم أهداف أدنوك وتطلعات دولة الإمارات في مجال الطاقة».

وأضاف: «أداء الشركة خلال هذه الفترة يؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق التميز ورفع الكفاءة في جميع عملياتنا، ويعكس تفاني موظفينا والتزامهم، فجهودهم هي أساس النجاح في تقديم خدمة متميزة لعملائنا، وتحقيق أقصى قيمة للشركة ولعملائها».

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء في الربع الثاني بنسبة 37% على أساس سنوي، و8% على التوالي لتصل إلى 1.7 مليار درهم، محققة هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 50%.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء في النصف الأول 3.3 مليارات درهم، بزيادة 34% على أساس سنوي مع زيادة هامشية تصل إلى 50%.

وجاءت هذه النتائج مدفوعة بالنمو القوي في الإيرادات، إضافة إلى استراتيجية الشركة الفعالة في إدارة التكاليف.

وكانت الشركة، وفي إطار استراتيجيتها لتوسيع اسطولها، أضافت في نهاية الربع الثاني ثلاث حفارات جديدة لترفع عدد الحفارات في اسطولها إلى 140 حفارة (136 مملوكة و 4 مُستأجرة بغرض التملك)، مقارنة بـ 137 في نهاية الربع الأول من هذا العام.

واعتمد مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.4 مليار درهم، بزيادة 10% على أساس سنوي أي ما يعادل 9.0468 فلوس للسهم الواحد، بموجب سياسة توزيع الأرباح المحسنة التصاعدية الجديدة التي أقرتها الجمعية العمومية، وذلك تماشيا مع التزام أدنوك للحفر بتعزيز القيمة لمساهميها وبناء على النتائج الاستثنائية للنصف الأول.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في توزيع الأرباح المرحلية في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس عام 2024 على جميع المساهمين المسجلين اعتبارا من 12 أغسطس من نفس العام.