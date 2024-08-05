«أوراسيا كابيتال» تستثمر في 7 شركات ناشئة عبر «ساندبوكس»

أعلن «ساندبوكس» البرنامج المخصص لتسريع نمو الأعمال والمشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا، التابع لشركة «أوراسيا كابيتال» الذراع الاستثمارية لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، اختتام نسخته الرابعة وحصول سبع شركات ناشئة على تمويل بقيمة 570 ألف درهم (150 ألف دولار) لكل منها، بعد نجاحها في برنامجها الذي تلقى أكثر من 1500 طلب.

وتلقت الدفعة الخامسة التي تنطلق في سبتمبر المقبل أكثر من 1100 طلب، بينما بدأت الدورة السادسة تلقي طلبات الشركات المختصة في مجال التكنولوجيا الراغبة في تعزيز نمو أعمالها.

وقال نائب رئيس المالية المؤسسية والخزينة في «دييز» الشريك في «أوراسيا كابيتال»، حسن وحيد، إن «مستوى الإقبال على المشاركة في برنامج تسريع نمو الأعمال (ساندبوكس)، يؤكد أهمية تلك المبادرة الاستراتيجية في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، وبالتالي دعم قطاع الاقتصاد الرقمي في إمارة دبي، والإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

وأضاف أن الاستثمار في عدد من الشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو عالية وتمتاز برؤى مبتكرة، يأتي بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية إمارة دبي في استقطاب وتمويل شركات التكنولوجيا الناشئة، والارتقاء بسمعتها المرموقة كوجهة للاستثمارات العالمية.

وضمت قائمة الشركات السبع الحاصلة على التمويل: «كوريوز» المتخصصة في مجال تسريع خدمات التوظيف، ومنصة تكنولوجيا الأغذية المستدامة «هيروغو»، و«لسان» شركة الذكاء الاصطناعي المختصة في مجال تحسين الكتابات العربية التوليدي، و«أس ثرايف» المتخصصة في مجال تعزيز المبيعات وأداء الموظفين بقطاع التجزئة، و«زويا» المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، و«جوب اسكايب» المتخصصة في تعزيز إنتاجية الموظفين بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي، و«أوبتيم» التي تعتمد على تحسينات الذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع في قطاع البناء.

ويمتد البرنامج خمسة أشهر، وينقسم إلى مرحلتين تستمر الأولى ثمانية أسابيع كمرحلة تقييم تقدم في نهايتها الشركات الناشئة المشارِكة عروض الاستثمار أمام لجنة الاستثمار المختصة في «أوراسيا كابيتال» لتنتقل بعدها إلى برنامج مسرعات الأعمال «ساندبوكس» لمدة ثلاثة أشهر. وتستفيد الشركات الناشئة ضمن البرنامج من أكثر من 50 ساعة من ورش العمل التي تتضمن الوصول إلى حزمة متكاملة من برامج تشخيص الكفاءة المالية والتسويق والامتثال القانوني.