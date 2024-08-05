800 منشأة صناعية في عجمان

قال الشيخ حمد بن ناصر النعيمي مدير إدارة شؤون الأعضاء في غرفة عجمان، إن «إجمالي عضوية الغرفة وصل إلى 19 ألفاً و372 عضوية خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغ إجمالي شهادات المنشأ 22 ألفاً و693 شهادة».

من جانبها، كشفت مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، جميلة كاجور، عن نمو عضوية الغرفة الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4%، حيث وصل عدد عضويات المنشآت الصناعية إلى 800 عضوية، مقارنة بـ770 خلال النصف الأول من عام 2023.