10.4 مليارات درهم مبيعات عقارات دبي في أسبوع

سجل قطاع العقارات في دبي مبيعات وصلت قيمتها إلى 10.4 مليارات درهم خلال أسبوع، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5%، مقارنة بمعاملات البيع خلال الأسبوع السابق، إذ بلغ فيه إجمالي قيمة المبيعات 9.9 مليارات درهم.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الأسبوع الماضي شهد تصرفات عقارية بلغ إجمالي قيمتها 14.14 مليار درهم، بانخفاض عن الأسبوع السابق الذي بلغ فيه إجمالي قيمة التصرفات العقارية 17.44 مليار درهم.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي معاملات البيع خلال الأسبوع الماضي بلغ 3640 معاملة، شملت بيع 2805 وحدات سكنية، و417 مبنى، و418 قطعة أرض.

وأوضحت أن إجمالي قيمة الرهن العقاري بلغ خلال الأسبوع الماضي 2.3 مليار درهم، مقارنة بقيمة بلغت 3.28 مليارات درهم في الأسبوع السابق، فيما بلغ إجمالي معاملات الرهن 757 معاملة، شملت رهن 557 وحدة سكنية، و110 مبانٍ، و195 قطعة أرض. وأشارت البيانات إلى أن إجمالي قيمة الهبات العقارية خلال الأسبوع الماضي بلغ 1.44 مليار درهم، مقابل 4.26 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق عليه، فيما بلغ إجمالي معاملات الهبات 159 معاملة خلال الأسبوع الماضي.