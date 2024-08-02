293 مليون درهم لإنشاء مصنع «أوزون للأدوية» في «دبي الصناعية»

وقّعت شركة «أوزون للأدوية» اتفاقية مساطحة، لإنشاء مصنع لإنتاج الأدوية في مدينة دبي الصناعية، الوجهة الرائدة لأبرز شركات التصنيع والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة التابعة لمجموعة تيكوم، بمساحة إجمالية تبلغ 150 ألفاً و700 قدم مربعة، بقيمة إجمالية 293 مليون درهم، وذلك على مرحلتين تمهيداً لتشغيل المصنع بطاقة إنتاجية كاملة خلال العام المقبل.

حضر وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، ونائب وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية أليكسي غروزديف، الحفل الرسمي لتوقيع اتفاقية المساطحة لإنشاء مصنع الأدوية الجديد، الذي أقيم على هامش فعاليات المعرض الصناعي الدولي «إينوبروم 2024» بمدينة إيكاترينبرغ الروسية.

وقّع الاتفاقية كل من النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي سعود أبوالشوارب، والمدير العام لشركة «أوزون للأدوية» الدكتور مصطفى خلف.

وأكد سعود أبوالشوارب أن «تصنيع الأدوية محلياً، يسهم في تعزيز سلاسل التوريد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحيوية، الأمر الذي يسهم في تعزيز مرونة قطاع الرعاية الصحية».

وأضاف أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي الوطني، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية D33.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى خلف، إن «إنشاء هذا المصنع يسهم في إحداث فرق إيجابي ملحوظ ضمن قطاعي التصنيع والرعاية الصحية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، لضمان استمرارية إمدادات الأدوية عالية الجودة، مؤكداً السعي إلى التحفيز على الابتكار في مجال التكنولوجيا والارتقاء بمعايير توفير الرعاية الصحية».

تجدر الإشارة إلى أن قيمة الاستثمار في المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 110 ملايين درهم، وسينتج المصنع خلال هذه المرحلة ما يزيد على 300 مليون قرص دواء سنوياً، من أجل تلبية احتياجات الأسواق الرئيسة في دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة، مثل العراق والمغرب والجزائر وليبيا. وسينضم إلى فريق عمل المصنع في المرحلة الأولى 100 خبير متخصص في مجالات ضمان الجودة والرقابة على الأدوية والتصنيع.

وسيجري تجهيز المصنع بأنظمة متقدمة لتتبع الأدوية، بما يسهم في تسهيل تتبّعها والحفاظ على أمنها خلال مراحل الإنتاج كافة.

وتقع مدينة دبي الصناعية التي تم تأسيسها في عام 2004 على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، كما تتصل بشبكة الطرق السريعة الحيوية ومحطة «الاتحاد للقطارات»، وتوفر هذه الوجهة الصناعية الرائدة بنية تحتية متخصصة.