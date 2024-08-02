الأسهم تستهل تعاملات أغسطس بمكاسب 6 مليارات درهم

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أمس، أولى جلسات أغسطس، وربح رأسمالها السوقي نحو ستة مليارات درهم.

بدورها، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية من 3.558 تريليونات درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، إلى مستوى 3.564 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بين 2.845 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و719.42 مليار درهم لسوق دبي المالي. وعاود مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع مقترباً من أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر، بالغاً 4279.89 نقطة، بنسبة 0.28%، بما يعادل 11.84 نقطة.

وازداد أيضاً مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 0.3%، وصولاً إلى مستوى 9366.58 نقطة في نهاية تعاملات أمس.

واستقطبت الأسهم المحلية خلال التعاملات اليومية سيولة بأكثر من 1.56 مليار درهم، حيث جرى التداول على نحو 518.24 مليون سهم عبر تنفيذ 28.75 ألف صفقة. وفي سوق دبي المالي كان سهم «إعمار العقارية» الأكثر نشاطاً مستقطباً سيولة بنحو 86.2 مليون درهم، وأغلق متراجعاً بنسبة 0.35% عند 8.6 دراهم، يليه سهم «الخليج للملاحة» بسيولة 74.49 مليون درهم، وأقفل عند ستة دراهم بنمو نسبته 0.17%.

وجذب سهم «الإمارات دبي الوطني» سيولة بنحو 62.46 مليون درهم ليغلق عند 19.3 درهماً، بارتفاع 1.047%.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، استحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 196.66 مليون درهم، وأغلق عند 415 درهماً، مرتفعاً بنسبة 0.05%، تلاه سهم «الدار العقارية» جاذباً نحو 105.69 ملايين درهم، وأقفل متراجعاً بنسبة 2.71% عند 7.19 دراهم، ثم سهم «كيو القابضة» مستقطباً 100.44 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.64% عند 3.13 دراهم.

بدوره، أوضح خبير أسواق المال، محمود عطا، أن «ارتفاع وتيرة شهية الأجانب في الأسواق المالية المحلية الذي صعد بمؤشراتها خلال الشهر الجاري رغم تأرجح أسواق المنطقة بين صعود وهبوط، يؤكد أنه ما زالت الشركات المدرجة تحمل خيارات جيدة للمتداولين، لاسيما مع إفصاح أغلب الشركات الكبرى، حتى الآن، عن نتائج أعمال نصف سنوية فاقت التوقعات».