الشقق تستحوذ على 80% من مبيعات عقارات دبي في النصف الأول

أفاد تقرير صادر عن «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط» بأن النصف الأول من عام 2024، شهد زيادة كبيرة في مبيعات العقارات السكنية في دبي، حيث سجلت 77.233 ألف معاملة، بزيادة قدرها 33.5% على أساس سنوي، بقيمة إجمالية بلغت 227 مليار درهم، بزيادة قدرها 31%، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

واستأثرت الشقق بأكبر عدد من معاملات البيع في هذه الفترة لتسهم بنسبة 91% من حجم الزيادة، وأصبحت المحرك الأساسي للنمو، نظراً للطلب الكبير عليها بفضل أسعارها المعقولة وتوافرها على نطاق واسع وما تولّده عادة من عائدات عالية على الاستثمار، بينما استحوذت صفقات الشقق على ما يزيد على 80% من إجمالي معاملات البيع بنسبة زيادة وصلت إلى 41% على أساس سنوي، فضلاً عن ارتفاع قيمة المعاملات الإجمالية بنسبة 33%.

ولاتزال قرية جميرا الدائرية تشهد الطلب الأكبر على العقارات قيد الإنشاء والعقارات الثانوية، بفضل أسعارها المعقولة وتوفيرها العديد من المشاريع الجديدة وعوائدها الجذابة للمستثمرين.

كما تحافظ منطقة الخليج التجاري، المركز التجاري الرئيس في دبي، على مستوى طلب مرتفع، ما يؤكد مواصلة لعبها دوراً بارزاً في سوق العقارات في الإمارة.

ويعكس هذا الأداء القوي الطلب الكبير والثقة العالية للمستثمرين بسوق العقارات في دبي، بينما شهدت سوق العقارات قيد الإنشاء تسجيل ما يزيد على 60% من عدد الصفقات، ما يعكس اهتمام المستثمرين بالمشاريع الجديدة، نظراً لتوافر خيارات واسعة منها، فضلاً عن أسعارها التنافسية وما توفره من خطط دفع مرنة وإمكانات تحقيق عوائد عالية على الاستثمار. وتتضمن قائمة المناطق التي شهدت أكبر عدد من صفقات البيع: قرية جميرا الدائرية، ودبي الجنوب، وداماك هيلز 2.

وبينما لا يزال حجم سوق الفلل صغيراً نسبياً، إلا أنها شهدت نمواً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2024، حيث زادت المعاملات في هذه السوق بنسبة 52% على أساس سنوي، وارتفعت قيمة المبيعات الإجمالية بنسبة 66%، ما يعكس الطلب القوي من العائلات الراغبة في امتلاك منازل واسعة، والمشترين المميزين الباحثين عن عقارات توفر فرص استثمار واعدة.

ويظهر التزام دبي بمواصلة التطوير وتحقيق النمو المستدام من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع الرئيسة لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشروع شبكة الصرف الصحي الجديد بقيمة ثمانية مليار دولار أميركي (30 مليار درهم)، ومشروع توسيع مطار آل مكتوم الدولي بقيمة 35 مليار دولار (128 مليار درهم)، ومشروع اعتماد الخط الأزرق الجديد لمترو دبي بقيمة خمسة مليارات دولار (18 مليار درهم).

ويواصل قطاع العقارات الفاخرة في دبي ازدهاره مع تسجيل زيادة في أعداد الصفقات بنسبة 47% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن تتصدر دولة الإمارات قائمة الوجهات الرائدة للأثرياء في عام 2024، ما يعزز الطلب على الفلل الفاخرة والمشاريع السكنية التي تحمل أسماء وعلامات تجارية معروفة، إذ يستعد هذا القطاع الحيوي لعام استثنائي آخر.

وتحافظ نخلة جميرا على مكانتها بصفتها الوجهة الرئيسة للعقارات الفاخرة في دبي، حيث تواصل باستمرار تسجيل صفقات عالية القيمة.

• 77.23 ألف معاملة مبيعات للعقارات السكنية في دبي خلال 6 أشهر.