«Turnwell» تستهل عملياتها بحفر أول بئر في منطقة الظفرة

استهلت شركة «Turnwell» التابعة لـ«أدنوك للحفر»، عملياتها في حفر أول بئر في منطقة الظفرة لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الواعدة في أبوظبي، ما يُعد بداية لمرحلة جديدة ومهمة في مسيرة صناعة النفط بأبوظبي.

وأسست أدنوك للحفر شركة «Turnwell»، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة، بهدف استكشاف وتطوير مصادر الطاقة غير التقليدية، وخلق قيمة مستدامة في مجال إنتاج الطاقة، دعماً لهدف أدنوك المتمثل في زيادة إنتاجها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة.

وتقدر احتياطات مصادر الطاقة غير التقليدية، والتي تشير إلى احتياطات النفط والغاز التي يتطلب استكشافها واستخراجها تقنيات متطورة بسبب نوعية المكامن التي تحتضنها، في الإمارة بـ220 مليار برميل من النفط، و460 تريليون قدّم مكعبة من الغاز الطبيعي، وتكفي احتياطات الغاز وحدها استهلاك 180 عاماً، وفقاً لمعدل الاستهلاك السنوي في الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والإنتاج في أدنوك، نائب رئيس مجلس إدارة أدنوك للحفر، عبدالمنعم الكندي: «يمثل تأسيس شركة Turnwell وبداية عملياتها في استكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية، إعلاناً لمرحلة جديدة في مسيرة صناعة الطاقة في أبوظبي».

وأضاف «أسسنا شركة رائدة توظف التكنولوجيا المتطورة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها، لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الهائلة في دولة الإمارات».

وأشار إلى أن البدء في تطوير مشاريع النفط والغاز غير التقليدية يوفر فرصاً كبيرة لتطوير صناعة النفط، ويدعم جهود الإمارات في الاستمرار في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل مسؤول وموثوق.

وتم إنشاء شركة Turnwell من خلال شراكة استراتيجية بين شركة أدنوك للحفر و«Schlumberger Middle East SA» و«Patterson-UTI» القابضة.

واستثمر أطراف الشراكة نجاحاتهم وخبراتهم الواسعة في تنفيذ المشاريع في مجال الطاقة غير التقليدية إقليمياً وعالمياً، بتوظيف وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في عمليات التصميم وهندسة الإكمال وحلول الإنتاج في الشركة الجديدة.

وحصلت الشركة في شهر مايو 2024، على أول عقد لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية بقيمة 6.24 مليارات درهم من أدنوك لحفر 144 بئراً.

ويعتبر العقد بداية لمشاريع مستقبلية عديدة تستعد الشركة لتنفيذها، لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الغنية في إمارة أبوظبي.