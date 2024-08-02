شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات تسجل أكبر انخفاض على الإطلاق

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بأنها تلقت 8811 شكوى من مشتركين بشأن خدمات شركتي «اتصالات من إي آند»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري (في الفترة من يناير حتى يوليو 2024)، مقابل 14 ألفا وثماني شكاوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات بذلك انخفاضاً يصل إلى 37.1%، ويُعد الأكبر من نوعه على الإطلاق.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها عن «شكاوى الاتصالات»، أنها تلقت 3093 شكوى بشأن خدمات «اتصالات من إي آند»، و5718 شكوى من خدمات «دو» خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.

ووفقاً للتقرير، نجحت «اتصالات من إي آند» في إغلاق ما نسبته 96.4% من الشكاوى المقدمة بشأن خدماتها، بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم حل 0.4% من الشكاوى الخاصة بخدماتها في مدة تزيد على خمسة أيام عمل. ونجحت «دو» في إغلاق ما نسبته 96.8% من الشكاوى المقدمة لها بعد حلها بينما تم حلّ 0.2% من الشكاوى الخاصة بخدماتها في مدة تزيد على خمسة أيام. وبيّنت الهيئة أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات من إي آند» خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ 87.3%، فيما بلغ معدل عدم الرضا 6.1%، وبلغت نسبة الحياد 6.6%.

وبلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 87.3% مقابل 5.1% لمعدل عدم الرضا، و7.6% للحياد.

وكانت شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات قد سجلت تراجعاً للمرة الأولى خلال عام 2023، مقابل عام 2022، وذلك بنسبة 12% ثم استمرت الشكاوى في التراجع بعد ذلك حتى نهاية شهر يوليو الماضي.