مطارات دبي تفتتح مركزاً لخدمات الأمتعة في مبنى «المسافرين 2»

أعلنت مطارات دبي، أمس، عن افتتاح مركز جديد لخدمات الأمتعة في مبنى «المسافرين 2»، بمطار دبي الدولي، في خطوة جديدة تعكس التزامها بتقديم خدمات متميزة للضيوف المسافرين. وقالت، في بيان أمس، إن المركز يهدف إلى توفير تجربة سفر أكثر سلاسة وراحة للضيوف المسافرين، من خلال تقديم مجموعة شاملة من خدمات الأمتعة، بما في ذلك تخزين الأمتعة وتسلّمها على مدار الساعة، إضافة إلى التعامل مع الأمتعة المفقودة أو التالفة. يتميز المركز بتصميمه الذي يربط بسلاسة وأمان المناطق العامة بالمناطق الآمنة في المبنى، ما يتيح للمسافرين تخزين أمتعتهم واستعادتها بسهولة ويسر من دون الحاجة إلى إجراءات فحص إضافية.