«المركزي» ومحاكم دبي يوقعان مذكرة تفاهم للربط الإلكتروني

وقّع المصرف المركزي ومحاكم دبي، أمس، مذكرة تفاهم بشأن الربط الإلكتروني للخدمات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن المحاكم بنظام إدارة قضايا المحاكم لدى المصرف المركزي.

وقّع المذكرة، محافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى، ومدير محاكم دبي الدكتور سيف غانم السويدي، بحضور المسؤولين من الطرفين.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار السعي المشترك لتنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية للارتقاء بأداء وكفاءة وفعالية الخدمات، واستراتيجية الدولة بشأن التحوّل الرقمي للخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال، وترسيخ أواصر التنسيق والتعاون في المجالات المختلفة، ووضع الآليات والوسائل الفعالة، ومنها الربط الإلكتروني لتسريع وتفعيل تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن محاكم دبي، ضمن اختصاصات المصرف المركزي، بما يتوافق مع الضوابط والقواعد الإجرائية الخاصة بنظام إدارة قضايا المحاكم في المصرف المركزي.

وقال خالد محمد بالعمى: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار حرص المصرف المركزي على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز استراتيجية التحوّل الرقمي، وتفعيل آليات التكامل والشراكة وتبادل الخبرات والتجارب مع الجهات الاتحادية والمحلية كافة، لتقديم خدمات مؤسسية رائدة للمتعاملين الأفراد وأصحاب الأعمال والشركاء بمعايير عالمية».

من جانبه، قال الدكتور سيف غانم السويدي، إن «مذكرة التفاهم تعزّز أواصر العمل المشترك مع المصرف المركزي في مجال الربط الإلكتروني، الذي يفتح بدوره آفاقاً جديدة لتعزيز الكفاءة والفعالية والسرعة في تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات القضائية الصادرة عن محاكم دبي».