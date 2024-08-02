134 مليون دولار أرباح «فيرتيغلوب» في النصف الأول

أعلنت «فيرتيغلوب»، الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» وشركة «أو سي آي غلوبال» عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024.

وبلغت الإيرادات 1.048 مليار دولار والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 378 مليون دولار، فيما بلغ صافي الربح المعدل 134 مليون دولار، والتدفقات النقدية الحرة 225 مليون دولار.

وحققت الشركة إيرادات للربع الثاني من عام 2024 بقيمة 496 مليون دولار، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 156 مليون دولار، مع صافي ربح معدل عائد إلى المساهمين قدره 15 مليون دولار.

وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي واستقرار أسعار الحبوب في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، تأثرت أسعار النيتروجين بتباطؤ الطلب والتحفظ في عمليات الشراء، وانخفاض واردات اليوريا من الهند، التي تم تعويضها جزئياً بسبب حدوث اضطرابات في إمدادات السوق مع اقتراب نهاية الربع الثاني.

ونظراً لميزانيتها العمومية واستقرارها المالي القوي، تواصل «فيرتيغلوب» الاستثمار في مبادرات نمو جديدة مع موازنة عوائد المساهمين أيضاً، وستتقدم الإدارة باقتراح لتوزيعات أرباح عن النصف الأول من عام 2024، رهناً بموافقة مجلس الإدارة في سبتمبر 2024، مع دفعها في أكتوبر 2024.

وحققت «فيرتيغلوب» تقدماً جيداً في برنامجها لتحسين كفاءة الكُلفة، حيث تم بنهاية يونيو 2024 تنفيذ 84% من إجمالي الوفورات السنوية المستهدفة التي تبلغ 50 مليون دولار، ما أسهم في توفير 42 مليون دولار في التكاليف.