«طيران الإمارات» تشغل رحلة يومية إضافية بين دبي وبالي مطلع سبتمبر

أعلنت «طيران الإمارات» تشغيل رحلة يومية ثانية بطائرة «الإيرباص A380» بين دبي وبالي، اعتباراً من الأول من سبتمبر حتى 26 أكتوبر المقبل، لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى الجزيرة خلال ذروة الموسم المقبل، وستشغّل الناقلة رحلتها رقم «ئي كيه 398/399» بطائرة «الإيرباص A380»، بدلاً من طائرة «البوينغ 777» الحالية. وتأتي هذه الترقية الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه إطلاق أول خدمة لطائرة «A380» من «طيران الإمارات» إلى إندونيسيا، في الأول من يونيو 2023، كما ستسهم أيضاً في دفع حركة السياحة الوافدة إلى بالي خلال واحد من أكثر الأوقات ازدحاماً في العام، وربط المسافرين من إندونيسيا إلى دبي وخارجها، من خلال شبكة وجهات «طيران الإمارات» العالمية.

وتواصل «طيران الإمارات» تعزيز التزامها الراسخ بتوفير تجارب سفر عالمية المستوى، ودعم قطاع السفر والسياحة المتنامي في إندونيسيا. ومن خلال خدمة بالي برحلتين على متن طائرات «A380»، ستوفر الناقلة أكثر من 2600 مقعد إضافي أسبوعياً من وإلى الجزيرة، للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد خلال موسم ذروة السفر.

وبفضل هذه الخدمة الإضافية، يمكن لمزيد من الركاب من وإلى إندونيسيا، الاستمتاع بأفضل المنتجات والخدمات على متن الطائرة العملاقة ذات الطابقين.