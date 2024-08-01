679.2 مليون دولار إيرادات «دبي لصناعات الطيران» بالنصف الأول

ارتفعت إيرادات «دبي لصناعة الطيران المحدودة» إلى 679.2 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 670.1 مليون دولار في نهاية يونيو 2023، وزادت أرباح الفترة قبل الضرائب من 150.4 مليون دولار إلى 154.3 مليون دولار. وقالت الشركة، في بيانها أمس، حول النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي، إن نسبة هامش الربح قبل خصم الضرائب، بلغت نحو 22.7% في نهاية يونيو الماضي، بينما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية قبل خصم الضرائب نحو 11%.

وأوضحت أن عدد الطائرات التي تم الاستحواذ عليها بلغ 10 طائرات، منها أربع طائرات مملوكة، وست طائرات مدارة، بينما بلغ عدد الطائرات المبيعة 11 طائرة، منها 10 طائرات مملوكة وطائرة واحدة مدارة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور، إن «نمو إيراداتنا وأرباحنا، وتحسّن هوامشنا وإيراداتنا، يعكسان استمرار قوة الطلب على الطائرات المستأجرة، وخدمات صيانة هياكل الطائرات، ونحن بدورنا نواصل إظهار حيطة مالية مثالية، بما في ذلك التزاماتنا الراسخة بكفاية رأس المال وسيولتنا المتميزة البالغة 4.9 مليارات دولار، التي أسهمت في التحديثات الأخيرة لتصنيفاتنا الائتمانية طويلة الأجل من قبل وكالتي (موديز وفيتش)». وأضاف: «نعمل حالياً على تقييم عمليات الاستحواذ، والخروج من محافظ الطائرات، في ضوء التوقعات بأن يسجل النصف الثاني من عام 2024 نشاطاً كبيراً، وقد تم أيضاً تحديد سجل طلبياتنا حتى الربع الثاني من عام 2026».