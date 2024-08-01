283 مليار درهم مبيعات عقارات دبي خلال 7 أشهر

واصلت السوق العقارية في دبي تحطيم الأرقام القياسية من حيث المبيعات، حيث أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، تسجيل السوق مبيعات استثنائية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، والتي نمت بنسبة 30.3% لتصل إلى 283.11 مليار درهم، مقابل 217.2 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2023.

وبحسب الرصد الذي يأتي استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد سجل القطاع العقاري في الإمارة 96 ألفاً و520 مبايعة خلال الفترة الممتدة من يناير حتى يوليو 2024، مقارنة بـ72 ألفاً و101 صفقة بيع في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 34%. وفي حين تُعد مبيعات عقارات دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، هي الأعلى على الإطلاق للفترة المذكورة، فإنها تمثل كذلك نحو 71% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في 2023 والبالغة 401 مليار درهم.

إلى ذلك، سجلت التصرفات الإجمالية في سوق عقارات دبي منذ بداية عام 2024 حتى نهاية يوليو، 415.55 مليار درهم، نتجت عن 123 ألفاً و250 إجراء.

كما سجل القطاع أيضاً أعلى أداء شهري له على الإطلاق من حيث المبيعات خلال يوليو، وذلك بعد تسجيل ما قيمته 50.78 مليار درهم، بنمو بلغ 35%، مقارنة بنحو 37.6 مليار درهم المسجلة في يوليو 2023، متخطية الرقم القياسي السابق لشهر واحد، في نوفمبر الماضي بقيمة 45.8 مليار درهم. وأظهر الرصد تسجيل 16 ألفاً و430 مبايعة في يوليو 2024، بنمو 48% من حيث عدد المبايعات، مقارنة بيوليو 2023 والبالغة 11 ألفاً و120 مبايعة.

أعلى مبيعات شهرية لعقارات دبي تاريخياً (القيمة بالمليار درهم)

• يوليو 2024 50.78

• يونيو 2024 44.90

• مايو 2024 45.8

• نوفمبر 2023 42

• أكتوبر 2023 39.2

• سبتمبر 2023 37.9