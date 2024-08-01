بـ 200 مليون دولار.. محكمة أميركية تقضي بإنفاذ حكم تعويض لصالح «دي بي ورلد» ضد حكومة جيبوتي

رحبت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقرار المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا الذي يقضي بإنفاذ حكم بالتعويض قيمته 200 مليون دولار ضد حكومة جيبوتي، ما يضيف فوزاً جديداً لصالح «دي بي ورلد» في معركتها القانونية المتواصلة، لمواجهة الاستيلاء غير القانوني على امتيازها لإدارة محطة حاويات على البحر الأحمر.

وفي قرار صدر الثلاثاء، منحت المحكمة الأميركية موافقتها على الالتماس لتأكيد الحكم الجزئي الصادر عام 2022 لصالح «دي بي ورلد»، المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة، والتي كانت قد رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم الأميركية في العام الماضي لطلب إنفاذ حكم جزئي ثالث بالتعويض صادر عن محكمة لندن للتحكيم الدولي، بشأن امتياز محطة حاويات دوراليه. وتم الاستيلاء على محطة حاويات «دوراليه» بشكل تعسفي في فبراير 2018 من قِبل السلطات المحلية في جيبوتي، التي ادعت أن الاتفاقية التي وقعتها كانت تميل لصالح «دي بي ورلد» بشكل غير منصف. ورفض القضاة والمحكمون هذه الادعاءات في المحكمة العليا في إنجلترا، وأمام محكمة لندن للتحكيم الدولي.

وكانت «دي بي ورلد» قد قامت بإنشاء وتشغيل محطة حاويات في جيبوتي بطاقة استيعابية تصل إلى 1.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً. وفي وقت إنشائها، كانت هذه المحطة، تعد الأكثر تطوراً على الساحل الشرقي لإفريقيا، حيث مكّنت حركة شحن البضائع داخل البلاد وخارجها بأمان وكفاءة عالية. وتعد محطة الحاويات المصدر الرئيس للدخل في جيبوتي، من خلال توظيفها آلاف الأشخاص بشكل مباشر وغير مباشر، ما يجعلها أكبر جهة توظيف في البلاد. وخلال تشغيلها، نجحت المحطة في تحقيق الأرباح كل عام. ونتيجة للاستيلاء غير القانوني على محطة الحاويات، بدأت «دي بي ورلد» سلسلة طويلة من الدعاوى القضائية في المحاكم عبر عدد من الولايات القضائية، والتي حكمت جميعها لصالح «دي بي ورلد». وحتى الآن، تصل قيمة أحكام التعويضات الممنوحة لها بالفعل إلى نحو 700 مليون دولار، مقابل الأرباح الضائعة وانتهاكات الحصرية ورسوم الإدارة. وفي حالة المصادرة التامة، ستتجاوز مطالبات «دي بي ورلد» مليار دولار أميركي إضافية.

تجدر الإشارة إلى تعهّد «دي بي ورلد» بمواصلة معركتها القانونية الجارية حتى استرجاع امتياز الميناء في جيبوتي، أو الحصول على تعويض كامل عن استثماراتها المفقودة.

وفي هذا الصدد، قال متحدث باسم مجموعة موانئ دبي العالمية: «لطالما أظهرت السلطات في جيبوتي، وبشكل متكرر، ازدراءها التام لسيادة القانون ومعايير العمل الصحيحة، وعدم احترامها للاتفاقيات القانونية. وتعدّ هذه التصرفات تحذيراً للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، حيث ينبغي عليهم إعادة النظر لتقييم سلامة أعمالهم الحالية في جيبوتي، والقيمة المستقبلية لأي استثمارات جديدة، ونحن ببساطة نعتبر أن التعامل مع حكومة جيبوتي أمر سلبي للأعمال التجارية».

جدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية تعمل في إفريقيا منذ 20 عاماً، وفي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتوظف المجموعة أكثر من 27 ألف شخص في 48 دولة.