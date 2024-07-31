طيران الإمارات تعزز خدمة بالي بطائرة A380 لتلبية الطلب الموسمي المتزايد

أعلنت طيران الإمارات عن تشغل رحلة يومية ثانية بطائرة الإيرباص A380 بين دبي وبالي، اعتباراً من 1 سبتمبر وحتى 26 أكتوبر المقبل، لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى الجزيرة خلال ذروة الموسم المقبل، وسوف تشغّل الناقلة رحلتها رقم "ئي كيه 398/399" بطائرة الإيرباص A380 بدلاً من طائرة البوينج 777 الحالية.

تأتي هذه الترقية الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه إطلاق أول خدمة لطائرة A380 من طيران الإمارات إلى إندونيسيا، في 1 يونيو 2023، كما ستساهم أيضاً في دفع \ حركة السياحة الوافدة إلى بالي خلال واحدة من أكثر الأوقات ازدحاماً في العام وربط المسافرين من إندونيسيا إلى دبي وخارجها من خلال شبكة وجهات طيران الإمارات العالمية.

وتواصل طيران الإمارات تعزيز التزامها الراسخ بتوفير تجارب سفر عالمية المستوى ودعم قطاع السفر والسياحة المتنامي في إندونيسيا. ومن خلال خدمة بالي برحلتين على متن طائرات A380، ستوفر الناقلة أكثر من 2600 مقعد إضافي أسبوعياً من وإلى الجزيرة للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد خلال موسم ذروة السفر. وبفضل هذه الخدمة الإضافية، يمكن لمزيد من الركاب من وإلى إندونيسيا الاستمتاع بأفضل المنتجات والخدمات على متن الطائرة العملاقة ذات الطابقين، بما في ذلك مقصوراتها الفسيحة، والصالون الجوي، إلى جانب نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز والذي يوفر أكثر من 6500 قناة من المحتوى الترفيهي العالمي حسب الطلب.

وأطلقت طيران الإمارات خدمة يومية بدون توقف من دبي إلى بالي في العام 2015، لتضاف إلى رحلاتها إلى جاكرتا والتي بدأت في العام 1992. وتغطي شبكة خطوط طيران الإمارات أكثر من 144 وجهة في مختلف أنحاء العالم، وتشغّل حالياً رحلتين يومياً إلى جاكرتا وبالي.

تتوفر الحجوزات وتذاكر الرحلات عبر الموقع www.emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر أو مكاتب مبيعات طيران الإمارات أو مركز الاتصال. لمزيد من المعلومات حول متطلبات الدخول للزوار الدوليين إلى دبي، يرجى زيارة: www.emirates.com/flytoDubai.