مقارنة مع الفترة نفسها من 2023.. قطاع مركبات الأجرة بدبي يحقق زيادة بنصف مليون رحلة في النصف الأول من العام الجاري

حقّقَ قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي زيادةً بلغت نصف مليون رحلة في النصف الأول من العام الجاري (2024) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي (2023). حيث بلغ عدد الرحلات في النصف الأول من العام الجاري 55.7 مليون رحلة، مقابل 55.3 مليون رحلة في الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وبلغ عدد الركاب 96.9 مليون راكب في هذه الفترة من العام الجاري مقابل 96.2 مليون راكب في الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع عدد السائقين العاملين في هذا القطاع من (26) ألف سائق إلى (30) ألف سائق، ووصل إجمالي عدد مركبات الأجرة للنصف الأول من العام الجاري 2024 إلى 12.778 مركبة أي بزيادة بلغت 644 مركبة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2023.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "يشهد هذا القطاع الحيوي المهم نمواً مضطرداً خلال السنوات الخمس الماضية، وتأتي هذه الزيادة في أعداد الرحلات والسائقين والمركبات استجابة للطلب المتزايد على الخدمة وتلبية لاحتياجات المتعاملين."

وأكّد شاكري أن هذا القطاع يُسَجّلُ نموّاً قياسياً كذلك من خلال الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة عبر خدمة (هلا تاكسي) حيث بلغت نسبة الحجز الإلكتروني 40% من إجمالي عدد رحلات مركبات الأجرة في إمارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة زيادة قدرها 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023. وبلغ معدل وصول المركبة إلى المتعامل لـ 76% من رحلات (هلا) أقل من 3.5 دقائق خلال النصف الأول من عام 2024 وهو تحسن ملحوظ مقارنة بـ 73% وهي النسبة المتحققة في الفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس التطور المستمر في تحسين الكفاءة وسرعة الاستجابة لتلبية احتياجات المتعاملين.

وختم مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بالإشارة إلى أن مقارنة الأرقام والنسب المسجلة في القطاع للنصف الأول من العام الجاري، تشير إلى نتائج إيجابية تدل على حرص الهيئة على تطوير بنيتها التحتية الرقمية وتقديم خدمات مبتكرة تسهم في تحسين خدمة المتعاملين وتعزيز رضاهم، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والرقمي الذي تشهده الإمارة، التي رسّخت مكانتها باعتبارها الوجهة المقصودة عالمياً للاستثمار والسياحة.