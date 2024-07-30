12 نشاطاً جديداً ضمن رخصة "تاجر أبوظبي" لتسهيل بدء وممارسة الأعمال

أعلن مركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إضافة 12 نشاطاً اقتصادياً جديداً ضمن رخصة "تاجر أبوظبي" التي تتيح لرواد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، البدء في ممارسة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود (اقتصادية أبوظبي) المستمرة لتحفيز ريادة الأعمال وتمكين الرواد للاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفرها اقتصاد الإمارة الحيوي عبر توفير المزيد من الوسائل لتسهيل بدء وممارسة الأعمال وتلبية نمو الطلب على نشاطات اقتصادية جديدة.

وتشمل الأنشطة الجديدة المضافة لرخصة "تاجر أبوظبي" عدة مجالات مثل استشارات الخدمات البحرية والاستشارات السياحية والترفيهية وتحليل نظم المحاسبة والتدقيق والاستشارات اللوجستية والخدمات والاستشارات الإحصائية واستشارات الشبكات الإلكترونية وخدمات الإرشاد الزراعي والطباعة على المنسوجات والملبوسات وخدمات التصميم الفني للمطبوعات.

وتسهم رخصة "تاجر أبوظبي"، التي تتيح لمواطني دولة الإمارات والمقيمين ممارسة أعمالهم، في خفض تكاليف بدء الأعمال، إذ لا يُطلب من الحاصلين على الرخصة توفير مقر إلا بعد ثلاث سنوات من بدء الأعمال، بحيث يتناسب والشروط اللازمة لمجال أعمالهم بعد هذه المدة والحصول على الموافقات الفنية من الجهات المعنية.

ومنذ إطلاق رخصة "تاجر أبوظبي" في العام 2017، شهدت الأنشطة الاقتصادية المشمولة نمواً كبيراً حيث ارتفعت من 30 نشاطاً عند تدشين الرخصة إلى 1200 نشاط مع إضافة النشاطات الجديدة.

وتمثل الأنشطة الاقتصادية المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي 30% من إجمالي الأنشطة التي تقوم بترخيصها دائرة التنمية الاقتصادية، والتي بلغ عددها 3982 نشاطاً بنهاية العام الماضي (2023).

وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: "تعكس إضافة نشاطات جديدة لرخصة تاجر أبوظبي حيوية القطاع الاقتصادي في أبوظبي، الذي يشهد توسعاً في الأنشطة المتخصصة. ومن أجل تلبية متطلبات رواد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات وتسهيل بدء وممارسة الأعمال، نقوم بإجراء دراسات والتواصل بصورة مستمرة مع أصحاب المصلحة لمعرفة متطلبات السوق، وإضافة النشاطات التي تتيح لممارسيها الحصول على التراخيص اللازمة لإطلاق مشاريعهم التي تسهم إيجاباً في الحركة التجارية والتنمية الاقتصادية في أبوظبي. وتؤكد هذه الخطوة اهتمامنا في دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من الركائز الأساسية في جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف".

وأضاف: "تشهد رخصة تاجر أبوظبي إقبالاً كبيراً منذ إطلاقها في عام 2017 حيث تلبي مواصفاتها وتسهيلاتها تطلعات أصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع التجارية الصغيرة التي تتسم بالطموح والتطلع للمستقبل. وبلغ عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها ضمن هذه الفئة العام الماضي 5989 رخصة تمثل أكثر من 23% من إجمالي الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في الإمارة، وهو ما يعكس تلبية هذه الفئة من الرخص لمتطلبات رواد الأعمال".