"الموانئ والجمارك" تؤكد التزامها بتعزيز البيئة الاستثمارية في دبي وترسيخ مكانتها الرائدة كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار

عقدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي لقاءاً استراتيجياً مع مجموعة من التجار الصينيين في سوق التنين بدبي، بهدف بحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الاستراتيجية وتقديم التسهيلات لاستقطاب المستثمرين، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع التي تعكس التزام المؤسسة بدعم وتنمية قطاع التجارة وترسيخ التنافسية العالمية للإمارة وتعزيز مكانتها الرائدة كمركز استراتيجي لاستقطاب الشركات والتجار من مختلف دول العالم.

وأكد سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال اللقاء على تقديم كافة التسهيلات التي تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة من خلال استقطاب المستثمرين والتجار ودعمهم عبر توفير مجموعة من الخدمات والتسهيلات، بما يلبي متطلبات مشاريعهم، ويسهم في تحقيق النمو لأعمالهم في الإمارة.

وناقش النيادي خلال الاجتماع الذي حضره سعادة عبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، ووفد من شركة نخيل، أهمية العمل على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام ومتنوع في مختلف القطاعات الاقتصادية، على النحو الذي يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والاستثمار ويرسخ مكانتها في صدارة المدن المفضلة للاستثمار.

وأشار النيادي إلى المزايا التي تقدمها المؤسسة من خلال دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، بخصوص سهولة تأسيس الأعمال وتوفير المنصات الرقمية الذكية للوصول إلى الخدمات إضافة إلى تنويع قنوات التواصل مع المؤسسة في أي وقت ومن أي مكان، مؤكدا حرص المؤسسة على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين من المطورين العقاريين من بينهم شركة نخيل وغيرها من القطاعات الرئيسية في مناطق التطوير الخاصة التي تشرف عليها المؤسسة.

وتم خلال اللقاء الاستماع إلى التوجهات المستقبلية للمستثمرين ومناقشة أهم المزايا التي تتلاءم مع مشاريعهم وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لدبي كحاضنة للابتكار والاستثمار، وتوفر للمتعاملين المزيد من الخيارات والأسواق وبأسعار تنافسية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على دعم المؤسسة المتواصل للتجار والمستثمرين من خلال تقديم ودراسة الفرص التطويرية بما يخدم مصالحهم ويساهم في تحقيق أهدافهم وعقد اللقاءات الدورية معهم للتعرف على متطلباتهم والاستماع إلى ملاحظاتهم، متمنياً لهم تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في أعمالهم.

واختتم اللقاء بجولة في سوق التنين والمرافق التابعة له والأقسام الجديدة التي تم تطويرها مؤخراً والتعرف على احتياجات الشركات وتلبية متطلباتهم بما يسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والتسوق.