«دو»: إنجاز كبير في أداء شبكات الجيل الخامس

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، تحقيق إنجاز كبير في مجال تعزيز شبكتها المتقدمة من الجيل الخامس، بالتعاون مع شركتي «نوكيا»، و«ميدياتيك» العاملتين في مجال تكنولوجيا الاتصالات.

وتمكنت «دو» من إنجاز تجربة مُبتكرة جديدة للمرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لتعزيز أداء نقل البيانات (UL) بنسبة 70% على شبكة «دو» المتقدمة من الجيل الخامس، ما يعني تحسين كفاءة وسرعة إرسال البيانات بين أجهزة المستخدمين مثل الهواتف الذكية، وشبكة الاتصالات، بما يُمكن المستخدمين من تحميل الملفات بسرعة أكبر، وهو ما يعني الاستفادة من خدمات الإنترنت بشكل أكثر سلاسة.