«دبي التجاري»: حسابات لمزودي خدمات الأصول الافتراضية

أعلن بنك دبي التجاري، إطلاق حسابات مخصصة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية وذلك لإدارة أموال المتعاملين واستيفاء متطلبات الحوكمة التنظيمية، امتثالاً للوائح الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي. وقال الرئيس التنفيذي للبنك، الدكتور بيرند فان ليندر: «يتماشى إطلاق الخدمات المصرفية لمزودي خدمات الأصول الافتراضية مع رؤيتنا لدعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز بيئة تنظيمية قوية تعزز النمو، ونسعى إلى الإسهام في الترويج للإمارة كمركز عالمي للأصول الافتراضية».