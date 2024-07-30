«ديوا» و«جنرال إلكتريك فيرنوفا» تبحثان حلول الطاقة المستدامة

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، أمس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك فيرنوفا»، جوزيف أنيس، لمناقشة أوجه التعاون المستقبلي، والحلول الاستشرافية للطاقة المستدامة.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة شملت دمج التقنيات المتقدمة في إنتاج وتوزيع الطاقة، وتعزيز كفاءة الطاقة، واستكشاف آفاق جديدة لمشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأكد الطاير التزام الهيئة بدعم «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» و«استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050»، مشيراً إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتوفير بنية تحتية قوية تلبي أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة لمواكبة النمو الذي تشهده دبي.

واستعرض الطاير التعاون بين الهيئة وشركات القطاع الخاص من خلال مشروعات «المنتج المستقل للطاقة»، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، والمبادرات في الطاقة المتجددة والنظيفة، لتعزيز البنية التحتية لخدمات الكهرباء والمياه في دبي وفق أعلى المعايير العالمية.

كما جرى التطرق لآخر التطورات في مجالات التقنيات والحلول في هذا المجال، حيث تتعاون الهيئة مع «جنرال إلكتريك» لتبني وتطوير التقنيات الإحلالية والتقنيات الرقمية المبتكرة لرفع مستويات الإنتاجية والكفاءة.

من جانبه، أكد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك فيرنوفا»، اهتمام الشركة بدعم مبادرات «ديوا»، والمساهمة في تحقيق رؤية دبي في أن تكون أكثر استدامة.