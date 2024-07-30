«إتش دي آي غلوبال» تفتتح مقراً لها في «دبي المالي العالمي»

أعلنت شركة «إتش دي آي غلوبال» المتخصصة في مجال التأمين (HDI Global SE)، حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لافتتاح مكتبها في دبي، وذلك في إطار تعزيز حضورها المحلي انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.

وأفاد بيان أمس بأن المكتب الجديد للشركة سيتيح لها تزويد المتعاملين معها في منطقة الشرق الأوسط بخدماتها وخبراتها العالمية الواسعة.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «نرحب بانضمام شركة (إتش دي آي غلوبال) إلى منظومة مركز دبي المالي العالمي. وانطلاقاً من كوننا أكبر مركز مالي في المنطقة والذي يضم ما يزيد على 42 ألف موظف، يواصل المركز تعزيز منظومته البيئية بما يخدم مستقبل القطاع».

وأضاف: «بفضل خبرته الطويلة الممتدة على مدى 20 عاماً، وسجله الحافل بالإنجازات المتواصلة في خدمة الأفراد والشركات في المنطقة، يعتبر المركز مقراً لأكبر عدد من شركات التأمين، إذ يضم أكثر من 100 شركة مسجلة تعمل في مجالات التأمين وإعادة التأمين، والتأمين الأسير، والكيانات المرتبطة بقطاع التأمين، والتي تستخدم المركز مقراً لها لتعزيز أدائها، وتحقيق معدلات نمو استثنائية».

وتابع أميري: «تتيح منظومة المركز القانونية واللوائح التنظيمية عالمية المستوى لهذه الشركات إمكانية العمل بثقة تامة ضمن نطاق منطقة الاختصاص القانوني للمركز، والاستفادة من فرص النمو الواعدة لنسهم جميعاً في تعزيز مستقبل القطاع المالي».

من جانبه، قال المدير العام الجديد لمكتب الشركة في دبي، ويليم فان ويك: «تواصل منطقة الشرق الأوسط لعب دور مهم في الاقتصاد العالمي، في وقت يتميز فيه مركز دبي المالي العالمي بكونه سوقاً ديناميكياً يوفر العديد من فرص النمو لشركة (إتش دي آي) في الوقت الحالي ومستقبلاً».

وأضاف: «يُسعد (إتش دي آي) أن توفر إمكاناتها وقدراتها المصنفة من الدرجة (A) وخبرات فريقها المتمرس في مجال التأمين لدعم الوسطاء والمتعاملين في مركز دبي المالي العالمي. وبصفتنا شريكاً في مسيرة التحول، فإننا على ثقة بأن القدرات العالمية والخبرات الفنية للشركة ستمكننا من دعم المتعاملين معنا خلال مسيرة تحولهم وانتقالهم إلى اقتصاد المستقبل».

من جهته، قال عضو مجلس إدارة «إتش دي آي غلوبال» والمسؤول عن الأعمال الدولية، ديفيد هولين: «يتيح لنا التوسع في دبي فرصة متميزة لنكون أكثر قرباً من هذه السوق التي تشهد توسعاً لافتاً، وتعزيز علاقاتنا مع الوسطاء والمتعاملين من خلال توفير حلول متميزة عبر فريق محلي متمرس من خبراء التأمين بقيادة ويليم فان ويك».

وتخطط «إتش دي آي غلوبال» لبدء عملياتها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي خلال الربع الثالث من عام 2024.