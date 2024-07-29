«دبي المالي» يستقطب 72.58 ألف مستثمر جديد خلال 6 أشهر

أعلن سوق دبي المالي، أمس، عن نتائجه المالية الموحدة للنصف الأول من العام الجاري المنتهي في 30 يونيو 2024، حيث وصل صافي الأرباح قبل الضريبة إلى 195.4 مليون درهم، بزيادة ملحوظة بنسبة 74%، مقارنة بصافي الأرباح خلال الفترة نفسها من عام 2023. وأفاد «السوق» بأنه شهد خلال النصف الأول من عام 2024 ارتفاعاً في قيمة التداول، وزيادة في أعداد المستثمرين الجدد، كما استضاف «قمة أسواق رأس المال السنوية» التي اجتذبت أكثر من 1000 مشارك من أنحاء العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال سعيد المري: «نفخر بالإعلان عن أدائنا القوي خلال النصف الأول من عام 2024، والذي يعكس الأسس الصلبة التي رسخناها في سوق دبي المالي، كما أن نجاحنا في استضافة قمة أسواق رأس المال يشكل دليلاً على التزامنا ببناء سوق حيوي يدعم جهود وآليات الحوار والتعاون الدولي».

وأضاف: «سنواصل جهودنا الدؤوبة لإضافة القيمة لكل أصحاب المصلحة من خلال التركيز على الابتكار، وتعزيز بنيتنا التحتية، وتنويع خدماتنا ومنتجاتنا، ومن خلال هذه الجهود سنعزز مكانة (دبي المالي) كسوق مالي رائد في المنطقة، إلى جانب ترسيخ مكانة دبي كلاعب رئيس في المشهد المالي العالمي».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي: «يشكل النمو الثابت لسوق دبي المالي خلال النصف الأول من عام 2024 شهادة ملموسة على نجاح مبادراتنا الاستراتيجية والثقة الراسخة لمستثمرينا، كما يسهم التزامنا بالابتكار في تعزيز الفرص الجديدة لكل من الشركات والمستثمرين».

ووفقاً للنتائج المالية فقد ارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي بنسبة 40% ليصل إلى 305.7 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ218.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وتوزعت الإيرادات بواقع 154 مليون درهم من الدخل التشغيلي، و151.7 مليون درهم من عائدات الاستثمار وغيرها من العائدات، وخلال هذه الفترة ارتفع إجمالي التكاليف عدا الضريبة إلى 110.3 ملايين درهم مقارنة بـ106 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2023.

وشهد النصف الأول من عام 2024 زيادة في نشاط التداول في سوق دبي المالي، حيث وصل إجمالي عدد الصفقات إلى 1.07 مليون صفقة، ما يمثل زيادة بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وارتفعت قيمة التداول الإجمالية بنسبة 4% لتصل إلى 48 مليار درهم.

وكشف سوق دبي المالي عن نمو قاعدة المستثمرين لديه خلال النصف الأول من عام 2024، إذ جذب 72 ألفاً و583 مستثمراً جديداً، 85% منهم من دول أجنبية، كما سجّل المستثمرون من شريحة المؤسسات نشاطاً لافتاً، إذ شكلوا 66% من إجمالي قيمة التداول، وبلغ صافي المشتريات من قبل المستثمرين الأجانب 1.2 مليار درهم.

وحقق «دبي المالي» نجاحاً لافتاً عبر سلسلة من الاكتتابات العامة الأولية الناجحة، إذ تم في مارس إدراج سهم «باركن»، مزوّد مرافق وخدمات مواقف السيارات في دبي، وارتفع سعر السهم بنسبة جاوزت الـ30% مقارنة بسعر السهم عند الطرح الأولي للاكتتاب، وذلك بعدما سجل مستوى غير مسبوق من الطلب على الاكتتاب، حيث تجاوز بنحو 165 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة، وهو رقم قياسي يسجل للمرة الأولى في السوق. وفي مايو أدرجت شركة «سبينيس»، مشغل متاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة، أسهمها في السوق، وتمت تغطية قيمة الاكتتاب بواقع 64 مرة.

679 مليار درهم.. القيمة السوقية

بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي 679 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024. وشكلت مساهمة القطاعات في القيمة السوقية انعكاساً لتنوع مزيج الناتج المحلي الإجمالي في دبي، حيث شكّل القطاع المالي نسبة 42%، وأسهم قطاع المرافق بنسبة 20%، فيما شكل القطاع العقاري نسبة 18%، والقطاع الصناعي نسبة 13%، وأسهم قطاع خدمات الاتصالات بنسبة 4%. واستحوذت قطاعات إضافية من بينها السلع الاستهلاكية الأساسية على النسبة المتبقية.