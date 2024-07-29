بيع قطعة أرض في مدينة دبي الملاحية مقابل 442.2 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي، اليوم، صفقة لبيع أرض للغرض التجاري في مدينة دبي الملاحية بقيمة إجمالية 442.17 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت مساحة الأرض نحو 258.519 ألف قدم مربعة، بواقع 1710.42 درهما للقدم الواحدة.

كما نفذت صفقة لبيع أرض للغرض التجاري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 53.5 مليون درهم، مساحتها نحو 16 ألف قدم مربعة، بواقع 3341 درهما للقدم الواحدة.

وسجلت المبيعات العقارية اليوم نحو 2.32 مليار درهم، جراء 849 معاملة وزعت إلى 739 وحدة سكنية، و70 مبني، و40 قطعة أرض.