توقيع مذكرة تفاهم بين «غافة» و«أتسويا» الهندية

شهدت وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، توقيع مذكرة تفاهم بين «شركة غافة لحلول الاستدامة والطاقة»، و«شركة أتسويا تكنولوجيز» الهندية المتخصصة في مجال حلول الاستدامة، بهدف تعزيز الابتكار والتعاون في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز كفاءة الطاقة.

جاء ذلك على هامش فعالية حوارات «إنفستوبيا العالمية» التي عُقدت في مدينة تشيناي بولاية تاميل نادو الهندية أخيراً. وقالت المزروعي: «ستدعم الشراكة الجديدة رؤية الدولة في بناء الاقتصاد المعرفي، وتطوير بيئة ريادة الأعمال والابتكار وأنشطة البحث والتطوير، كونها ترتكز على خلق أعمال مبتكرة وحلول جديدة قائمة على أحدث التقنيات المتقدمة».