«الشارقة الرقمية» تطلق نسخة محدّثة من خدمة «سيوا»

أطلقت دائرة الشارقة الرقمية، نسخة محدَّثة من خدمة دفع فواتير هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا»، عبر «منصة الشارقة الرقمية» التابعة لها.

وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، المدير العام لدائرة الشارقة الرقمية، أن النسخة المحدثة تعكس حرص الدائرة على أن تكون الخدمات المتاحة عبر منصتها الرقمية شاملة لجميع احتياجات المستفيدين منها، وتتمتع بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية لجعل التجربة الرقمية التي تقدمها لأفراد المجتمع أكثر تميُّزاً ويسراً وموثوقية.

وأشار إلى أن عملية التحسين على خدمة دفع فواتير هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أخذت في عين الاعتبار مقترحات وآراء مستخدمي الخدمة التي تم جمعها من خلال وسائل التواصل المختلفة، مضيفاً أن الدائرة تشارك مجموعة من المقاطع الإرشادية باللغتين العربية والإنجليزية التي توضح آلية عمل الخدمة بشكل مبسط عبر جميع حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كي تضمن تحقيق الأداء الأمثل للخدمة.

وتتميّز النسخة المحدّثة من الخدمة بواجهة مستخدم جديدة متطورة تهدف إلى تعزيز رحلة المتعاملين عبر توفير عدد من الميزات الإضافية التي يمكنهم استخدامها كجزء من الخدمة، من أهمها تمكينهم من عرض المبالغ المستحقة على الحسابات سواء المتصلة بالهوية الإماراتية للمستخدم، أو الحسابات التي يضيفها يدوياً، إضافة إلى عرض الفواتير الحالية والسابقة كمستند «PDF» بحد أقصى 10 فواتير سابقة، فضلاً عن إتاحة إمكانية تقديم شكاوى أو اعتراضات خاصة بتلك الفواتير بكل سهولة.

يُذكر أن «منصة الشارقة الرقمية» تتيح أكثر من 60 خدمة تقدمها 19 جهة حكومية وخاصة، وتستهدف عدداً من القطاعات الحيوية في الإمارة.