دبي تسجل رقماً قياسياً جديداً وتستقبل 9.31 ملايين زائر خلال 6 أشهر

استقبلت إمارة دبي 9.31 ملايين زائر دولي خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو من عام 2024، ما شكل زيادة بنسبة 9%، مقارنة مع 8.55 ملايين زائر خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

أداء استثنائي

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأداء الاستثنائي والقوي لقطاع السياحة في دبي، يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وكذلك أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.

ودعا سموه الجهات المعنية بالقطاع السياحي كافة إلى مواصلة جهودها من أجل استمرار الأداء القوي للقطاع، وتوسيع دائرة الشراكات مع الأسواق الرئيسة المصدّرة للسياحة، واكتشاف المزيد من الفرص في الأسواق الجديدة، وكذلك مواصلة الارتقاء بالقطاع، وزيادة جاذبيته أمام جميع الزوار من مختلف دول العالم، من خلال تقديم قيمة مضافة حقيقية لهم لقضاء أوقات ممتعة خلال إقامتهم في الإمارة.

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «هذا الزخم السياحي القوي الذي شهدته دبي خلال النصف الأول من 2024، والذي جاء بعد الإنجاز القياسي الكبير الذي تحقق في عام 2023 باستقبالها 17.15 مليون زائر دولي، يعكس تضافر الجهود والتعاون المثمر والنموذجي بين القطاعين العام والخاص والشركاء المحليين والدوليين، ما أدى إلى استمرار تصدر الإمارة للمشهد السياحي العالمي، تعزيزاً لمكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة، وتحقيقاً لأهدافها الطموحة في أن تصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين في العالم.. مستمرون في الالتزام بهذا المسار الناجح والبناء عليه، والاستفادة من تنوع الأسواق المستهدفة لتعزيز مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي».

وقال سموه: «نمضي بخطى ثابتة وإصرار على التميز لتسجيل أداء قياسي استثنائي آخر للقطاع السياحي ولكافة القطاعات الاقتصادية خلال العام 2024، استناداً إلى رؤية طموحة هدفها تصدر مؤشرات التنافسية العالمية، والاستمرار في نهج التطوير ومواصلة التنمية الشاملة المستدامة، لتبقى دبي دائماً النموذج الفريد الملهم في القدرة على صناعة المستقبل، وترسيخ الميزات التنافسية في كافة القطاعات، لاسيما قطاع السياحة، وذلك بالتوازي مع تطوير بنيتها التحتية عالمية المستوى، ومواصلة الارتقاء بالخدمات الاستثنائية التي توفرها للزوار وفق أعلى درجات التميز والابتكار».

وقال سموه أمس في تدوينة على موقع «إكس»: «رقم قياسي جديد سجلته دبي بترحيبها بأكثر من 9.3 ملايين زائر دولي خلال النصف الأول من العام الجاري، وبمعدل نمو بلغ 9% مقارنة مع النصف الأول من 2023.. هذا الأداء المتصاعد يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تعزيز مكانة دبي ضمن أهم ثلاث وجهات سياحية عالمية، وفقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.. نشكر فرق العمل في حكومة دبي والشركاء من القطاع الخاص، وهدفنا مواصلة تطوير قطاعنا السياحي، وزيادة جاذبيته، وتقديم تجارب استثنائية ترتقي بمعايير السياحة الدولية، وأهلاً بكل ضيوف دبي وزوارها».

رؤية وقيادة

من جانبه، قال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري: «تعكس الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار القادمين إلى دبي خلال النصف الأول من عام 2024، الرؤية الملهمة والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة».

وأضاف: «يبرهن هذا الأداء القوي والمدعوم بالإنجازات العالمية المرموقة على الرؤية الطموحة والمرونة العالية التي تدعم نمو القطاع السياحي للإمارة واقتصادها بشكل عام. ويرتكز نجاحنا على منهجيتنا المعتمدة على تنويع الأسواق، والشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، والسياسات المرنة لتأشيرات الدخول، والمسارات البديلة لتحقيق النمو، والتي تسهم بمجموعها في تعزيز الزخم المستمر للزوار بغرض الترفيه والأعمال، إلى جانب زيادة مستويات الاستثمار وتدفق المواهب العالمية إلى الإمارة».

حضور عالمي

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «استناداً إلى الرؤية الملهمة لقيادتنا الرشيدة، والتزاماً بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، نجحت دبي في مواصلة الحفاظ على حضورها العالمي الرائد، من خلال الارتقاء بمعايير القطاع، وتوفير بنية تحتية مميزة وتجارب استثنائية ووجهات جذب مبتكرة».

وأضاف: «توفر الإمارة مستويات استثنائية من جودة الحياة والأمان والتنقل، ما يسهم في تعزيز ميزاتها التنافسية، لتتصدر الكثير من المؤشرات العالمية في شتى المجالات. ونحن ملتزمون الاستفادة من الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، لترسيخ مكانة دبي بوصفها وجهة تستحق الزيارة».

وتابع كاظم: «يلعب الدعم القوي الذي يقدمه شركاؤنا في القطاع دوراً محورياً في نجاح حملاتنا التسويقية العالمية، وتلك المخصصة لأسواق محددة خلال فصل الصيف الحالي. ونحن نتطلع قدماً لتعزيز هذا النمو الإيجابي في أعداد الزوار خلال الفترة المتبقية من العام الجاري».

حمدان بن محمد:

• الأداء الاستثنائي والقوي لقطاع السياحة في دبي، يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

• نمضي بخطى ثابتة وإصرار على التميز لتسجيل أداء قياسي استثنائي آخر للقطاع السياحي، ولكافة القطاعات الاقتصادية خلال عام 2024.

فنون الطهي والرحلات البحرية

نجحت دبي في ترسيخ مكانتها كإحدى العواصم العالمية البارزة لفنون الطهي، بعد إصدار النسخة الثالثة من «دليل ميشلان» لمطاعم دبي في يوليو. وارتفاع عدد المطاعم الإجمالي في الدليل من 90 مطعماً في عام 2023، إلى 106 مطاعم في العام الجاري، والتي تضمنت أربعة مطاعم حائزة نجمتي ميشلان، و15 مطعماً حائزة نجمة واحدة، وثلاثة مطاعم بنجمة ميشلان الخضراء، إضافة إلى 18 مطعماً حائزة جائزة بيب جورماند، و69 مطعماً آخر ضمن الدليل. كما تضمنت قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم لعام 2024 اثنين من مطاعم دبي. وحققت الإمارة المركز التاسع على قائمة مجلة «تايم أوت» لأفضل 20 مدينة في العالم، على عشاق الطعام زيارتها لعام 2024.

واستقبلت دبي أكثر من 132 سفينة، توزعت على ميناء راشد و«دبي هاربور»، خلال موسم شتاء 2024/2023 الممتد بين أكتوبر وأبريل الماضيين.

3000 شريك و80 سوقاً حول العالم

تتعاون دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى جانب شركاء القطاع على الصعيد المحلي، مع أكثر من 3000 شريك في 80 سوقاً حول العالم، لتنظيم حملات تسويقية موجهة، بهدف تعزيز حضور الإمارة في الأسواق الرئيسة.

وأسهمت الاستراتيجيات والأنشطة المخصصة التي تسلط الضوء على العروض الفريدة للإمارة في الحفاظ على مكانتها الرائدة، وجهة سفر مفضلة للزوار من الأسواق الرئيسة التقليدية والناشئة.

كما تواصل الدائرة جهودها الرامية إلى فتح آفاق جديدة للنمو خارج إطار الأنماط السياحية التقليدية، وذلك من خلال أنشطة الاستثمار وريادة الأعمال وجذب المواهب العالمية.

وشهدت دبي خلال النصف الأول من عام 2024 افتتاح وجهة «عالم ريال مدريد»، كما عقدت شراكات مستمرة مع نخبة من الأسماء اللامعة في عالم الموسيقى والترفيه.

أعلى معدلات الإشغال الفندقي

واصل قطاع الفنادق في الإمارة تقديم أداء جيد ضمن مختلف مقاييس القطاع، خلال الفترة بين يناير ويونيو 2024، بما في ذلك معدل الإشغال الفندقي، ومعدل السعر اليومي للغرفة، ومعدل العائدات من الغرف المتوافرة، ومدة إقامة النزلاء.

وشهدت دبي واحداً من أعلى معدلات الإشغال الفندقي على مستوى العالم، بنسبة بلغت 78.7%، والتي تزيد بنسبة 1% على المعدل الذي سجلته خلال الفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغ 77.7%. وارتفع عدد الغرف المحجوزة بنسبة 3%، ليبلغ 21.35 مليون غرفة في نهاية النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 20.73 مليون غرفة في النصف الأول من العام الماضي.

بدوره، سجل معدل السعر اليومي للغرفة ارتفاعاً ليبلغ 558 درهماً، بزيادة نسبتها 4%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. بينما ارتفع معدل العائدات من الغرف المتوافرة بواقع 6%، مقارنة مع العام السابق ليسجل 439 درهماً مقارنة بـ415 درهماً.

ووصل العدد الإجمالي من الغرف الفندقية المتاحة في دبي بنهاية يونيو 2024 إلى 150 ألفاً و879 غرفة، مقارنة بـ148 ألفاً و689 غرفة في يونيو 2023، في حين وصل عدد المنشآت الفندقية إلى 823 منشأة، مقارنة مع 810 منشآت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

زوار أسواق دبي عالمياً

شكّلت نسبة الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الفترة بين يناير ويونيو 2024، ما نسبته 26% من إجمالي عدد الزوار، حيث بلغ عدد الزوار 1.27 مليون زائر، بنسبة 14%، و1.09 مليون زائر بنسبة 12% على التوالي.

وبلغ عدد الزوار من منطقة أوروبا الغربية 1.89 مليون زائر، بنسبة 20% من إجمالي عدد الزوار، فيما وصل عدد الزوار من منطقة جنوب آسيا 1.62 مليون زائر بنسبة 17%، ومن رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 1.37 مليون زائر بنسبة 15%.

وشهدت نسبة أعداد الزوار القادمين من منطقتي شمال شرق وجنوب شرق آسيا ارتفاعاً من 8% مع بداية العام الجاري إلى 10% مع نهاية النصف الأول، ليصل عدد الزوار إلى 896 ألف زائر، نتيجة لانتعاش حركة السفر من الصين.

بدورهما، سجلت الأميركيتان 617 ألف زائر بنسبة 7%، وإفريقيا 404 آلاف زائر بنسبة 4%، وأسترالاسيا 154 ألف زائر بنسبة 2% من الإجمالي.

وحظيت الأسواق القريبة من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة مجتمعة بلغت 26% من إجمالي الزوار في النصف الأول.