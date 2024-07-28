«ديوا»: 73.5% نسبة التوطين في مركز البحوث والتطوير

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بأنه وانطلاقاً من حرصها على توظيف الابتكار لإيجاد حلول مستدامة للتحديات الحالية والمستقبلية، فإنها تعمل على توظيف أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لرفع كفاءة عملياتها التشغيلية، والارتقاء بمختلف مشاريعها ومبادراتها، لاسيما في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يعزز الاستدامة، ويدعم تحقيق أهداف «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» و«استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي»، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، كاشفة أن نسبة التوطين في «مركز البحوث والتطوير» تبلغ حالياً 73.5%.

وأكدت الهيئة أن اعتمادها لأحدث تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» أسهم في تضاعف كفاءة إنتاج الألواح الشمسية الكهروضوئية من 11% في الجيل الأول من الألواح المزودة بتقنية الأغشية الرقيقة، إلى 22% حالياً مع استخدام أحدث التقنيات المتطورة، بما في ذلك تنظيف الألواح الشمسية باستخدام الروبوتات دون الحاجة إلى المياه، واستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه التي تسمح باستخدام أشعة الشمس المنعكسة على الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور لزيادة حجم إنتاج الكهرباء.

وذكرت الهيئة أنها تعتمد أحدث تقنيات الطاقة الشمسية المركزة في المرحلة الرابعة من المجمع، التي تستخدم ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة.

بدوره، يسهم «مركز البحوث والتطوير» التابع للهيئة ضمن «مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للبحوث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، والشبكات الذكية، وكفاءة الطاقة، وبناء القدرات في هذه القطاعات.

ولفتت «ديوا» إلى أن المركز نشر خلال العام الماضي 71 ورقة علمية وبحثية في دوريات عالمية مُحكَّمة ومؤتمرات علمية دولية، ليصل بذلك إجمالي الأوراق العلمية التي نشرها إلى 218 ورقة حتى نهاية العام الماضي، إضافة إلى تسجيل 36 براءة اختراع لحماية الملكية الفكرية للهيئة. ويضم المركز 29 باحثاً وباحثة من حملة الدكتوراه والماجستير، فيما تبلغ نسبة التوطين فيه 73.5%.