انخفاض الذهب يحسّن الطلب على المشغولات

سجلت أسعار الذهب انخفاضاً في نهاية الأسبوع بقيم راوحت بين ثلاثة و4.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بنهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، في تراجع يعد الأول عقب ثلاثة أسابيع من الارتفاعات السعرية المتتالية التي بلغ إجماليها 11.5 درهماً للغرام.

وأفاد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» بأن تراجع الأسعار عقب ثلاثة أسابيع من الارتفاعات المتواصلة أسهم بشكل إيجابي في تحسين الطلب على المشغولات الذهبية في الأسواق، متوقعين استمرار ذلك التحسن خلال الأيام المقبلة، بدعم من إقبال السياح على منافذ البيع في المراكز التجارية.

وقال مدير «شركة دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان: «تشهد الأسواق تحسناً في الطلب على المشغولات الذهبية، عقب سلسلة متتالية من الارتفاعات السعرية خلال الأسابيع السابقة».

وتوقع دهكان أن يدعم إقبال السياح، خصوصاً على المتاجر الموجودة في مراكز التسوق التجارية، استمرار تحسن الطلب خلال الأيام المقبلة، لاسيما في حال استقرار الأسعار عند مؤشرات مماثلة، أو تسجيل انخفاضات سعرية جديدة.

من جهته، قال مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي: «انعكس تراجع الأسعار عقب ثلاثة أسابيع من الارتفاعات المتتالية، إيجاباً على الأسواق، إذ حسّن معدلات الطلب على المشغولات التي ما تزال محدودة بشكل نسبي».

وأضاف: «من المتوقع أن تشهد الأسواق تحسناً بوتيرة أكبر خلال الأيام المقبلة، لاسيما مع توقعات استمرار التراجع السعري، وما يترتب عليه من إقبال على الشراء من قِبل المتعاملين».

وفي السياق نفسه، أكد مدير محل «مجوهرات حياة»، ديليب ديهكن، أن الانخفاضات السعرية نشطت مبيعات المشغولات الذهبية بمعدلات أفضل مقارنة بالأسبوعين السابقين، فيما يتوقع أن تشهد منافذ البيع معدلات طلب أكبر خلال اليومين المقبلين، لافتاً إلى أن العديد من المتعاملين يفضلون عدم التعجل في الشراء، وترقب مؤشرات الأسعار للحصول على أفضل الأسعار عند الشراء.

وتابع: «ما تزال الحصة الكبرى من الطلب تتركز في المشغولات الذهبية ذات الأوزان الصغيرة من عياري 18 و21 قيراطاً».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً في نهاية الأسبوع 288 درهماً بانخفاض قيمته 4.5 دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 266.75 درهماً بتراجع قدره أربعة دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 259 درهماً بانخفاض بلغ 3.25 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 222 درهماً بتراجع بلغ ثلاثة دراهم.