«ديوا» توفر أدوات رقمية لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أنها توفر مجموعة من الأدوات الرقمية المبتكرة لإشراك المتعاملين في الجهود الرامية إلى دعم العمل المناخي، وخفض البصمة الكربونية، من خلال رفع كفاءة استهلاك منازلهم من الكهرباء والمياه.

وأوضحت الهيئة أنها تستثمر في الابتكار وأحدث التقنيات لتمكين المتعاملين من مراقبة وإدارة استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي، واكتشاف تسريبات المياه بشكل فوري، ومساعدتهم على الحد من الإسراف، واعتماد الممارسات المستدامة من خلال اتباع سلوك يومي بسيط وسهل.

وذكرت الهيئة أنها تكثف جهودها خلال حملتها «استقبل الصيف بتبني العادات المستدامة»، لافتة إلى أنها تتيح للمتعاملين من خلال «أداة تقييم الاستهلاك» تقييم وفهم أنماط استهلاكهم للكهرباء والمياه بكل سهولة.

وتابعت: «للاستفادة من الأداة، يتعيّن على المتعامل تسجيل الدخول إلى حسابه عبر تطبيق الهيئة الذكي أو موقعها الإلكتروني، وملء نموذج تقييم الاستهلاك، للتعرّف إلى سبل رفع كفاءة الاستهلاك، وبعد استكمال التقييم، يتلقى المتعامل تقريراً تفصيلياً حول استهلاكه، إلى جانب نصائح يتم تصميمها خصيصاً لكل متعامل على حدة للحد من الهدر».

كما تقدم الهيئة خدمات وأدوات رقمية لمساعدة المتعاملين من القطاع السكني على فهم وإدارة استهلاكهم من الكهرباء والمياه بشكل أفضل، إذ يمكن استخدام موقع الهيئة الإلكتروني أو تطبيقها الذكي للاستفادة من لوحة بيانات «الحياة الذكية» لمراقبة استهلاكهم، والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية. كما يمكنهم مقارنة استهلاكهم مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم من خلال برنامج «نهجي المستدام».

وأكدت أنه يمكن للمتعاملين أيضاً مراقبة استهلاكهم أثناء وجودهم خارج المنزل أو أثناء السفر، من خلال تفعيل خاصية «خارج المنزل»، كما يمكن الاستفادة من خاصية «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» للكشف عن أي تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد.