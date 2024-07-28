«دبي الإسلامي» يؤجل أقساط يوليو لمتضرري فترة «ترقية المنصة»

أعلن بنك دبي الإسلامي تأجيل أقساط يوليو للمتعاملين المتضررين الذين لم تُسحب أقساط التزاماتهم في الوقت المحدد في يونيو الماضي، خلال فترة ترقية المنصة المصرفية.

وأفاد البنك في بيان، أمس، بأن مبادرته تأتي في إطار التزامه بتحقيق رضا المتعاملين معه، وحرصه على دعم الاستقرار المالي لهم، وضمان عدم تحميلهم عبء دفع قسطين في شهر واحد، كما تستهدف هذه الخطوة معالجة أي تحديات فورية قد تواجه المتعاملين، وإتاحة الفرصة لهم لإدارة تدفقاتهم النقدية بشكل أكثر فاعلية ويسراً.

وأكد «دبي الإسلامي» أن تأجيل دفع الأقساط سيتم دون فرض أي رسوم، مشدداً على أنه لن يكون لذلك أي تأثير سلبي في التقييم الائتماني للمتعاملين.

وأوضح البنك أنه حرص على إبلاغ جميع المتعاملين المتضررين بشكل فردي ومباشر بخدمة تأجيل الأقساط، لضمان شفافية التواصل وتقديم أفضل مستويات الخدمة.

وجدد «دبي الإسلامي» التزامه الثابت بتقديم خدمات مالية استثنائية، مؤكداً دعمه المستمر لمتعامليه في جميع الظروف والأوقات.