«سند» تقدم خدمات نوعية لـ 30 شركة طيران

أكدت «مجموعة سند»، الشركة العالمية المتخصصة في هندسة الطيران وحلول التمويل، أنها تقدم خدمات نوعية لأكثر من 30 شركة طيران حول العالم.

واستضافت «سند» المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، الذي أشاد بخدمات الصيانة والتصليح والعَمرة التي تقدمها الشركة لمحركات الطائرات، مؤكداً دور «سند» في تعزيز قطاع الطيران العالمي من خلال حلول الصيانة والهندسة المبتكرة.

وحققت «سند» خلال عام 2023 صيانة أعلى عدد محركات على امتداد مسيرتها المتواصلة منذ أكثر من ثلاثة عقود ونصف العقد، بنحو 142 محركاً، فيما يتوقع أن يصل العدد إلى 170 محركاً نهاية 2024.