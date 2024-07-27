181.7 مليار درهم تجارة الإمارات من الذهب في الربع الأول

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بأن إجمالي قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات من الذهب، شاملاً الذهب الخام والحلي والمجوهرات الذهبية، ارتفع إلى 181 ملياراً و710 ملايين درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، مقابل 139 ملياراً و46 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023، بنمو كبير بلغت نسبته 30.7%، لتواصل تجارة الذهب تصدرها التجارة السلعية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح المركز، في إحصاءات حديثة، حصلت عليها «الإمارات اليوم»، أن قيمة إجمالي صادرات الذهب، شاملة الصادرات وإعادة التصدير بلغت 77 ملياراً و776 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 60 ملياراً و954 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023، بارتفاع نسبته 27.6%. كما بلغت قيمة واردات الإمارات من الذهب 103 مليارات و934 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 78 ملياراً و92 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2023، بارتفاع نسبته 33.1%.

وحول أهم خمس دول تم التعامل معها في تجارة الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري، ذكرت الإحصاءات أن تركيا جاءت في المركز الأول بقيمة 23 ملياراً و551 مليون درهم، يليها العراق بقيمة 17 ملياراً و359 مليون درهم، ثم سويسرا ثالثاً بقيمة 14 ملياراً و585 مليون درهم، ثم جاءت الهند رابعاً بقيمة 14 ملياراً و85 مليون درهم، وجاءت هونغ كونغ خامساً بقيمة 13 ملياراً و279 مليون درهم. ورسخت الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً لتجارة الذهب، وتواصل تعزيز مكانتها العالمية الرائدة في مجال تجارة الذهب، وتأكيد تنافسية قطاع الذهب بالدولة.