31 يوليو الحد الأقصى لأصحاب «تراخيص مايو» للتسجيل في ضريبة الشركات

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب، الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في مايو، بغض النظر عن سنة الإصدار، إلى المسارعة في تقديم طلبات التسجيل الخاصة بهم قبل نهاية يوليو الجاري، وذلك في إطار الجهود المبذولة لزيادة الوعي بضريبة الشركات وتشجيع الشركات وأصحاب الأعمال الخاضعين لضريبة الشركات على الامتثال لمتطلبات التسجيل.

وأكدت الهيئة في بيان صحافي أمس، أن هذه المدة تتماشى مع قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024، في شأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024.

وشددّت الهيئة على أهمية الالتزام بالمدد النهائية المحددة للتسجيل لكل فئة كما هو مفصل في قرار الهيئة، وتم نشر هذه المواعيد النهائية باستمرار من خلال الحسابات الرسمية للهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر القنوات الإعلامية المحلية، سواء المطبوعة أو الرقمية أو المسموعة.

وحذّرت الهيئة من أن عدم تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات ضمن الأطر الزمنية المحددة سيؤدي إلى فرض غرامات إدارية بقيمة تصل إلى 10 آلاف درهم.

ونصحت الهيئة الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات بمراجعة التوضيح العام بشأن المُدد المُحدّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات، الذي أصدرته الهيئة في يونيو الماضي.

ويُوفّر هذا المستند معلومات شاملة حول الحدود القصوى لتقديم طلبات التسجيل لفئات مختلفة من الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات دون فرض غرامات إدارية، ويشمل أمثلة عملية لتسهيل فهم متطلبات التسجيل.

كما يوضح متطلبات التسجيل للأشخاص الاعتباريين المؤهلين للحصول على إعفاءات بموجب قانون ضريبة الشركات.

ونوّهت الهيئة بأن التسجيل لضريبة الشركات متاح من خلال منصة الخدمات الضريبية الرقمية «إمارات إكس»، والتي تقدم خدمة على مدار الساعة تشمل أربع خطوات بسيطة وتستغرق نحو 30 دقيقة.

ويمكن للأطراف المعنية الوصول إلى المنصة عبر https://eservices.tax.gov.ae، وإنشاء حساب مستخدم باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وتقديم المستندات المطلوبة، والحصول على الموافقة على طلب التسجيل، وبعد ذلك سيتم إصدار رقم التسجيل الضريبي لأغراض ضريبة الشركات.

كما شدَّدت الهيئة على أهمية تحري الدقة في إدخال المعلومات المطلوبة وتقديم المُستندات الداعمة المُحدَّثة بشكلٍ صحيح مع طلب التسجيل إلكترونياً، مشيرة إلى أن التسجيل لضريبة الشركات بالنسبة للشخص القانوني يتطلب تحميل مجموعة من المستندات المختلفة وتشمل الرخصة التجارية، وبطاقة الهوية الإماراتية وجواز سفر الشخص المفوض بالتوقيع، وإثبات تفويض المُخوَّل بالتوقيع.

وتسعى الهيئة إلى تنويع قنوات تقديم خدماتها لتعزيز الامتثال الضريبي، حيث تتيح التسجيل من خلال الوكلاء الضريبيين المعتمدين والمدرجين على الموقع الإلكتروني للهيئة، وكذلك مراكز تقديم الخدمات الحكومية المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، التي تقدم خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المُميَّزة بإشراف كوادر مُؤهَّلة ومُدرَّبة.